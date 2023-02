Ukrajina uvalia sankcie na dcéry zakladateľa Wagnerovej skupiny Polinu a Veroniku, ako aj na viacerých športovcov

Zelenskyj vo svojom statuse na sociálnej sieti Facebook, monitorovanom agentúrou TASR, spresnil, že sankcie sa dotknú tých ruských občanov, ktorí sú "zapletení do únosov ukrajinských detí", ruských športovcov, ktorí "sa snažia dať šport do služby (vojenskej) agresii", ako aj Rusov spojených so súkromnými vojenskými spoločnosťami bojujúcimi na Ukrajine.

Sankcie na viac ako 200 osôb

Podľa dokumentov zverejnených prezidentskou kanceláriou tak boli sankcie uvalené na 277 fyzických osôb a 92 právnických osôb. Týkajú sa okrem iných atlétky Jeleny Isinbajevovej, plavca Alexandra Popova, dcér zakladateľa polovojenskej vojenskej spoločnosti Wagnerova skupina Jevgenija Prigožina Poliny a Veroniky, ako aj ľudí a firiem spojených s týmto kontroverzným podnikateľom.

Okrem toho Ukrajina uvalila sankcie na hnutie Ľudový front pre Rusko (ONF), organizáciu ruského Červeného kríža, charitatívnu nadáciu Goľfstrim a ďalšie. Zelenskyj vo svojom statuse dodal, že tlak Ukrajiny i sveta na Rusko ako teroristický štát bude pokračovať.