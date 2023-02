Obrovská blamáž šéfa Kremľa: Víťazstvo za tri dni? Putinova fatálna vojnová chyba bola odhalená

Vladimir Putin sa plánoval rýchlo zmocniť Ukrajiny a zvrhnúť vládu po tom, čo nariadil inváziu do východoeurópskej krajiny. Chcel založiť veľké ruské impérium. Podľa jeho predstáv Ukrajina aj tak nie je nezávislou krajinou a treba si ju podrobiť. Jeho plány zlyhali. Rok po začiatku ruskej útočnej vojny pokračujú boje. Šéf Kremľa si nebol vedomý toho, že invázia bude trvať tak dlho, ako prezrádzajú zverejnené tajné dokumenty. Podľa nich masívne podcenil ukrajinskú armádu po tom, čo dostal falošné správy.

Vladimir Putin veril, že tisíce Ukrajincov šťastne pozdravia ruské jednotky a povstanú proti Volodymyrovi Zelenskému, odhaľujú e-maily od ruskej Služby vnútornej bezpečnosti (FSB), ktoré získal The Sun. Dokumenty prvýkrát poslal ruskému aktivistovi za ľudské práva Vladimirovi Oškinovi zdroj, ktorý si hovorí Wind of Change E-mail. Podľa zdroja Putin neprišiel s plánom B pre prípad, že by jeho stratégia zlyhala. Dokonca aj ruský minister obrany Sergej Šojgu pred vojnou počítal s tým, že Kyjev bude dobytý rýchlo do „troch dní.“ Táto myšlienka sa ukázala ako chyba.

Mark Galeotti, expert na ruské bezpečnostné a spravodajské služby, sa domnieva, že za to, že Putinove plány nevyšli podľa jeho predstáv, je zodpovedný on sám. "Navrhol plán invázie. Takto by generáli neviedli vojnu. Namiesto toho bol plán založený na myšlienke, že dobytie krajiny by bolo jednoduché a rýchle." Zodpovední sa báli povedať Putinovi pravdu. "Už roky vieme, že Putin je čoraz netolerantnejší voči všetkému, čo nezodpovedá tomu, čo chce počuť," povedal Galeotti. Príkazy sú „skreslené“ a „prepísané“. Putinovi sa zámerne klame, pretože neakceptuje pravdu. To isté platilo o invázii. Verilo sa, že nanajvýš budú povstania, ale žiadna vojna.

Samotný Vladimir Putin vo svojom prejave deň pred inváziou zdôraznil, že ukrajinská vláda zlyháva. Tento názor založil na prieskume ruskej tajnej služby. V správe, ktorú zverejnil Royal United Services Institute (RUSI), mnohí Ukrajinci uviedli, že nie sú spokojní s vládou. Putin dospel k záveru, že preto Ukrajinci nebudú bojovať. To však prieskum nepovedal. Bola to len snímka aktuálnej nálady na Ukrajine. Nikto nevedel s istotou povedať, ako budú ľudia reagovať.