Zemetrasenie v Turecku a Sýrii postihlo viac ako sedem miliónov detí: Najväčšia katastrofa za posledných 100 rokov

"V Turecku ide o 4,6 milióna detí žijúcich v desiatich provinciách postihnutých dvoma zemetraseniami. V Sýrii je postihnutých 2,5 milióna detí," povedal novinárom v Ženeve hovorca UNICEF James Elder. "UNICEF sa obáva, že mnoho tisíc detí bolo zabitých," povedal Elder. Dodal, že aj bez toho, že by boli k dispozícii overené počty obetí, je podľa neho jasné, že počty obetí budú naďalej rásť. Vzhľadom na neustále stúpajúci počet mŕtvych je zrejmé aj to, že "mnohé deti stratili pri ničivých zemetraseniach svojich rodičov". "Bude to hrozné číslo," poznamenal.

archívne video Tím záchranárov sa vrátil z Turecka, kde pomáhali s následkami zemetrasenia

Chladné počasie a hlad

Státisíce ľudí, ktorí v dôsledku zemetrasenia prišli o strechu nad hlavou, sú vystavení chladnému počasiu a hladu. Rodiny s deťmi "spia na uliciach, v obchodoch, školách, mešitách, na autobusových staniciach a pod mostami, so svojimi deťmi zostávajú na otvorených priestranstvách, lebo sa boja vrátiť domov," priblížil Elder. Desaťtisíce rodín sú v tejto situácii v ročnom období, pre ktoré sú typické nízke teploty, sneženie a mrznúce dažde, povedal Elder. Poukázal pritom na správy o stúpajúcom počte detí trpiacich podchladením a infekciami dýchacích ciest.

Galéria fotiek (2) Záchranári prehľadávajú trosky budov v tureckej Adane

Zdroj: TASR/AP Photo/Hussein Malla

Silné zemetrasenie s magnitúdou 7,8, po ktorom nasledovalo približne 200 dotrasov, zasiahlo oblasť okolo turecko-sýrskych hraníc v noci na 6. februára. Viaceré krajiny a medzinárodné organizácie vrátane EÚ a NATO Turecku a Sýrii ponúkli pomoc.

Zemetrasenie v Turecku je najväčšia katastrofa za posledných 100 rokov

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok uviedla, že minulotýždňové mohutné zemetrasenia, v ktorých dôsledku zomreli v Turecku a Sýrii tisíce ľudí, predstavujú "najhoršiu prírodnú katastrofu" za posledných 100 rokov. Toto konštatovanie platí pre širší európsky región WHO. Agentúra AFP, ktorá o tom informovala, objasnila, že európsky región v klasifikácii WHO zahŕňa 53 krajín vrátane Turecka. Susedná Sýria už patrí do susedného regiónu WHO vo východnom Stredomorí.

"Sme svedkami najhoršej prírodnej katastrofy v európskom regióne WHO za posledných sto rokov a jej rozsah stále len zisťujeme," povedal na tlačovej konferencii regionálny riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge. Podľa najnovšej bilancie si mohutné zemetrasenia a následné dotrasy v Turecku vyžiadali 31.974 obetí na životoch. Spod trosiek zrútených budov v Turecku záchranári vyslobodili doteraz približne 8000 preživších, uviedol v utorok turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Turecký úrad pre katastrofy (AFAD) zasa informoval o viac ako 81.000 zranených. Tisíce ľudí sú stále nezvestné. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie v susednej Sýrii si zemetrasenia a dotrasy vyžiadali životy približne 5900 ľudí, dodala agentúra DPA.