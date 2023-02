Szijjártó odcestoval do Bieloruska: Chce vyzvať k mieru na Ukrajine

BUDAPEŠŤ - Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó odcestoval v pondelok do Bieloruska, kde chce presadzovať ukončenie bojov na Ukrajine. Šéf maďarskej diplomacie to oznámil na Facebooku.

Podľa jeho vyjadrenia vojna na Ukrajine je čoraz krutejšia a v bojoch zomiera stále viac ľudí. "Teraz treba zachraňovať ľudské životy, a to je možné dosiahnuť iba mierom," napísal Szijjártó. "Maďarsko očakáva, že všetci členovia medzinárodného spoločenstva budú konať kroky v záujme mieru čo najskôr a vyhnú sa konaniu, ktoré by mohlo viesť k predĺženiu alebo eskalácii vojny. Tento mierový postoj budem dnes prezentovať v Minsku," dodal maďarský minister. Pripustil, že pre túto návštevu ho budú mnohí kritizovať.

Galéria fotiek (2) Szijjártó odcestoval do Bieloruska

Zdroj: Facebook/Szijjártó Péter

Maďarsko však podľa jeho slov zastáva jednoznačný názor, že komunikačné kanály je potrebné nechať otvorené. "Ak by sme to neurobili, potom by nebolo možné, aby som dnes odovzdal výzvu na mier," zdôraznil pred schôdzkou s bieloruským ministrom zahraničných vecí Siarhejom Alejnikom.