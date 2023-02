VIDEO Česká polícia spolupracuje so Slovenskom: Náhodné kontroly sú aj v Kútoch či na D2

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

PRAHA - Po zrušení dočasných kontrol na hraniciach so Slovenskom udržiava česká polícia v prihraničnej oblasti "zvýšený dohľad". V rámci spolupráce so slovenskými kolegami kontroluje aj vlakovú stanicu Kúty či diaľnicu D2, kde zastavuje vytypované vozidlá. V pondelok to uviedol šéf Krajského riaditeľstva polície Juhomoravského kraja (KŘP JMK) Leoš Tržil.