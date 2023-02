Satelit odhalil skutočný rozsah zemetrasenia v Turecku: Zem sa posunula o niekoľko metrov!

Zemetrasenie, pri ktorom sa zem pohla niekoľko metrov, vedci stále analyzujú. Už majú k dispozícii mapu s presnými údajmi o tom, ako sa zem hýbala v reakcii na obrovskú energiu, ktorá sa uvoľnila. Údaje boli získané v piatok v skorých ranných hodinách satelitom Európskej únie Sentinel-1A, keď prechádzal zo severu na juh nad Tureckom vo výške 700 kilometrov, uvádza BBC. Satelit nesie radarový prístroj, ktorý je schopný snímať Zem za každého počasia vo dne v noci. Bežne skenuje túto oblasť sveta náchylnú na zemetrasenia a sleduje aj veľmi jemné zmeny nadmorskej výšky na zemskom povrchu. Zaznamenané zmeny v pondelok neboli vôbec jemné; Zem sa dramaticky prehýbala, vylamovala a miestami až roztrhla.

Výskumníci používajú techniku interferometrie na porovnanie pohľadov pred a po. Netreba byť odborníkom na to, aby ste na najnovšej mape Sentinelu videli dôsledky zemetrasenia pre Turecko. Červené farby dokumentujú pohyb smerom k satelitu od jeho posledného preletu nad krajinou. Je jasné, ako sa pôda zdeformovala pozdĺž a blízko východoanatolskej zlomovej línie. Pri zemetrasení s magnitúdou 7,8, ktoré zasiahlo Turecko v pondelok o 01:17 hod. a pri udalosti s magnitúdou 7,5 o 10:24 je pohyb ľavostranný. To znamená, že bez ohľadu na to, na ktorej strane ste, druhá strana sa posunula doľava, miestami aj o niekoľko metrov. Šokujúce je, že čiary zlomu prešli priamo cez osady, na mnohých miestach dokonca cez jednotlivé budovy.

Satellite mapping of earthquake faults has become a powerful tool, especially in the era of @CopernicusEU #Sentinel1a. (#Sentinel1c cannot get up quick enough!) Smart work here from @NERC_COMET - a UK institution making good use of an EU resource! https://t.co/6wRnempIvA pic.twitter.com/NZP0l8FvqF — Jonathan Amos (@BBCAmos) February 10, 2023

Mapa pomôže vedcom presne pochopiť, čo sa stalo. Tieto poznatky následne vložia do modelov fungovania zemetrasení v regióne a nakoniec aj do hodnotenia rizík, ktoré turecké úrady použijú pri plánovaní obnovy. Určite sa bude veľa diskutovať o tom, ako tieto dve veľké otrasy súviseli a čo by to mohlo znamenať pre ďalšiu nestabilitu v regióne. Mapu spracovalo britské Centrum pre pozorovanie a modelovanie zemetrasení, sopiek a tektoniky. Jeho riaditeľ Tim Wright povedal, že pozorovania Sentinelu priblížili rozsah síl. "Spravodajské médiá vždy zobrazujú zemetrasenia ako epicentrum, ako keby išlo o jeden bodový zdroj. V skutočnosti sú všetky zemetrasenia spôsobené sklzom na rozšírených poruchách. Čím väčšie je zemetrasenie, tým väčší je zlom, ktorý sa pretrhol."

"Môžeme zmapovať tieto trhliny pomocou satelitov, pretože zem okolo nich je posunutá, v tomto prípade až o päť alebo šesť metrov. Roztrhnutie počas prvej udalosti bolo 300 km, druhé prasknutie pretrhlo ďalších asi 140 km," priblížil Wright. Aby sme dali tieto vzdialenosti do kontextu, vzdialenosť Londýn - Paríž je približne 345 kilometrov. "Škody budú najvyššie v blízkosti zlomu, ale samozrejme sa rozšíria aj do širokej oblasti na oboch stranách zlomu. Je to úplne strašné."

Potrebujeme viac satelitov

V ére pred satelitmi geológovia mapovali zemetrasné zlomy prechádzaním po líniách prasknutia. Bol to namáhavý proces, ktorému chýbalo veľa detailov. Radarová interferometria z vesmíru bola vyvinutá v 90. rokoch minulého storočia, v posledných rokoch sa stala obzvlášť presvedčivým nástrojom. Čiastočne za to môže kvalita senzorov, ktoré sú teraz na obežnej dráhe, ale je to aj výsledok výkonnejších počítačov a inteligentnejších algoritmov.

Dátový produkt je dnes možné dostať do počítačov expertov pripravených na analýzu v priebehu niekoľkých hodín od preletu satelitu. Centrum pre pozorovanie a modelovanie zemetrasení, sopiek a tektoniky, žiaľ, muselo čakať niekoľko dní, kým bol Sentinel-1A v správnej časti oblohy, aby získal optimálny výhľad na Turecko. To sa zlepší, keď bude vypustených viac radarových satelitov. "Do konca dekády by sme mali byť schopní urobiť tento druh analýzy do jedného dňa od najničivejších zemetrasení. Potom by sme boli užitočnejší pri záchranných prácach. V súčasnosti máme 72- hodinové okno na pátranie a záchranu," dodal profesor.