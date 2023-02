V Turecku stále nachádzajú živých: Spod trosiek zachránili celú rodinu

V zničenom meste Nurdag v provincii Gaziantep najskôr v sobotu vyslobodili matku Havvu a dcéru Fatmagul Aslanové, informovala stanica HaberTurk. Záchranné tímy sa neskôr dostali k otcovi Hasanovi. Trval však na tom, aby najskôr vyslobodili jeho ďalšiu dcéru Zeynep a syna Saltika Bugra, uviedla stanica.Hasana vytiahli ako posledného. Nadšení záchranári skandovali "Boh je veľký!", keď ho prenášali do sanitky.

V sobotu skoro ráno, päť dní po ničivom zemetrasení, zachránili aj štyroch ďalších ľudí. Bol medzi nimi 16-ročný mladík, ktorého vyslobodili spod trosiek 119 hodín po zemetrasení a 70-ročná ženu, ktorú zachránili o tri hodiny neskôr. "Aký je to deň?", opýtal sa Kamil Can Agas svojich tureckých a kirgizských záchrancov v meste Kahramanmaras, uviedla televízia NTV.

Ďalšieho živého človeka, Ergina Guzeloglana (36), sa podarilo vyslobodiť v tureckom meste Antakya. Nie všetko sa však skončilo nádejne. Záchranári sa v sobotu skoro ráno dostali k 13-ročnému dievčaťu v troskách budovy v provincii Hatay a zaintubovali ho. Zomrela však skôr, ako jej mohli lekári amputovať končatinu a vyslobodiť ju, informovali noviny Hurriyet.Aj keď odborníci tvrdia, že uväznení ľudia môžu pod troskami prežiť týždeň alebo aj viac, šance na nájdenie ďalších preživších sa rýchlo zmenšujú.

Šéf WHO pricestoval do zemetrasením zasiahnutého Aleppa

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus a námestník generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti Martin Griffiths pricestovali v sobotu do zemetrasením zasiahnutého mesta Aleppo na severe Sýrie. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na zdroj z OSN.

Štátna tlačová agentúra SANA uviedla, že Tedros má v pláne v Aleppe "navštíviť niektoré nemocnice a dočasné prístrešky so (sýrskym) ministrom zdravotníctva a guvernérom mesta Aleppo".Tedrosovo lietadlo priviezlo okolo 35 ton životne dôležitého lekárskeho vybavenia, dodala SANA. Druhé lietadlo so zdravotníckymi zásobami priletí do dvoch dní.

Predpokladá sa, že otrasy v Sýrii zasiahli približne päť miliónov ľudí, uviedla v sobotu zástupkyňa WHO v Sýrii. V Aleppe sa podľa nej ocitlo bez domova viac ako 200.000 ľudí. Zemetrasenie s magnitúdou 7,8 zasiahlo oblasť okolo turecko-sýrskych hraníc v noci na pondelok. Nešťastie si v oboch krajinách podľa miestnych úradov vyžiadalo už viac ako 24.000 obetí. Vo vojnou zmietanej Sýrii zahynulo najmenej 3553 ľudí.