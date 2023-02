Slovenskí záchranári sa v nedeľu vrátia z misie v Turecku

"Vzhľadom na bezpečnostnú situáciu a aj na to, že od zemetrasenia uplynulo šesť dní, tím MV SR zložený z členov Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby urobil všetko pre to, aby pomohol zachrániť preživších," uviedla. Pripomenula, že slovenským záchranárom sa v Turecku doteraz podarilo vypátrať z ruín 12 živých osôb, ktoré boli následne odovzdané do starostlivosti miestnych úradov, z nich je päť dospelých a jedno dieťa mimo ohrozenia života. Spolu so záchranármi sa vrátia aj tri osoby, ktoré sa nachádzali v oblasti vážne postihnutej zemetrasením. "Ich dom je v dôsledku zemetrasenia poškodený, prostredníctvom veľvyslanectva SR v Ankare požiadali o repatriáciu," informovala hovorkyňa.

Archívne VIDEO

Rezort plánuje zásielky s humanitárnou pomocou zopakovať

Slovensko bude Turecku pomáhať naďalej v rámci humanitárnej či inej medzinárodnej asistencie. V nedeľu ráno poletí do Turecka lietadlo Leteckého útvaru MV s humanitárnou pomocou SR v objeme viac ako šiestich ton. "Súčasťou zásielky je najmä potrebná potravinová pomoc, hygienické potreby a ďalší materiál, o ktorý Turecko požiadalo," spresnila Eliášová. "Humanitárna zásielka bola poskytnutá v koordinácii s Európskou úniou, ktorá na jej prepravu do Turecka poskytne náhradu nákladov až do výšky 75 percent," dodala. Rezort podľa jej slov plánuje zásielky s humanitárnou pomocou zopakovať aj v ďalších dňoch.

Masívne zemetrasenie, ktoré v pondelok (6. 2.) nadránom zasiahlo oblasť okolo turecko-sýrskej hranice, si doposiaľ vyžiadalo už vyše 24.000 obetí. V rámci medzinárodnej pomoci vyslalo svoje záchranné tímy do Turecka viacero krajín vrátane Slovenska. V sobotu oznámili pozastavenie záchranných operácií rakúske i nemecké tímy, zdôvodnili to zhoršenou bezpečnostnou situáciou v oblasti.