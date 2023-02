TRAGÉDIA v známom lyžiarskom stredisku vyhľadávanom aj Slovákmi: Zahynula tam mladá česká snowboardistka

Galéria fotiek (1) V Rakúsku prišla o život česká snowboardistka.

Zdroj: Facebook/Bergrettung Zell am See

ZELL AM SEE - Dvadsaťštyriročná Češka prišla v utorok v rakúskom Zell am See o život, keď pri jazde na snowboarde na prudkej stráni mimo zjazdovku zišla do potoka. Pátralo po nej 22 záchranárov, ktorí ju ale okolo polnoci našli už mŕtvu. Informuje o tom server denníka Salzburger Nachrichten.