FOTOREPORTÁŽ Počet obetí v Turecku presiahol už 5000: Hrôzostrašné zábery ukazujú neskutočnú skazu a zúfalstvo

ANKARA – Počet obetí pondelkového silného zemetrasenia v okolí turecko-sýrskych hraníc už presiahol 5000. Je to najväčšie a najsmrteľnejšie zemetrasenie v Turecku od roku 1999, keď pri podobne silnom zemetrasení zahynulo vyše 17 000 ľudí. Európska únia posiela viac ako 1150 záchranárov a 70 psov na pomoc pri hľadaní ľudí v troskách budov.

Turecký viceprezident Fuat Oktay uviedol, že celkový počet obetí v Turecku vzrástol na 3419 mŕtvych a 20 534 ranených. Na sýrskej strane hraníc je zatiaľ potvrdených 1602 úmrtí. Celkový počet obetí na životoch sa tak vyšplhal na 5021.

Vládnu obavy, že počet obetí ešte neúprosne stúpne, pričom predstavitelia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) odhadujú, že mŕtvych môže byť až do 20.000. Záchranári spod trosiek budov stále vyťahujú ľudí, pričom záchrannú akciu na mnohých miestach komplikuje nepriaznivé chladné počasie.



Silné zemetrasenie s magnitúdou 7,8, za ktorým postupne nasledovalo približne 200 dotrasov, zasiahlo oblasť okolo turecko-sýrskych hraníc v noci na pondelok. Podľa predstaviteľa tureckej štátnej agentúry pre zvládanie katastrof a núdzových situácií (AFAD) bolo v Turecku pri zemetrasení zničených vyše 5700 budov, píše Reuters.

Podľa geologickej služby USA (USGS) išlo o najväčšie zemetrasenie zaznamenané na svete od zemetrasenia v odľahlej časti južného Atlantiku v roku 2021. Slovenská republika sa pripojila k medzinárodnej pomoci a v Turecku bude pomáhať 10 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a 5 príslušníkov Horskej záchrannej služby.

