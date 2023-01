Aké to je byť prvým pánom: Na toto si musím dávať najväčší pozor, prezradil partner prezidentky Juraj Rizman

Prvá otázka sa týkala je oslovenia "partner prezidentky" alebo "prvý frajer". „Je to jedna z tých vecí, ktoré toľko neriešim. Nie som manžel, som partner pani prezidentky,“ vysvetlil Rizman.

Dodal, že táto funkcia nie je upravená zákonom a tak neexistuje rozdiel medzi manželom a partnerom prezidentky. „Je to len o nastavení, ktoré si zvolí daný prezident alebo prezidentka,“ povedal a pokračoval: „Určite nie som frajer, my spolu žijeme viac ako 3 roky, takže preferujem viac partner.“

Dáva si pozor na konflikt záujmov

„Tým, že to u nás nie je nijako stanovené, mali pomerne voľné nastavenie toho, ako túto pozíciu uchopiť. Samozrejme sme sa dohodli, aby som eliminoval všetky aktivity, ktoré by mohli byť v konflikte záujmu alebo niečo, čo by mohlo byť vnímané nevhodne pre partnera prezidentky. Toto všetko som musel prerušiť a dávam si oveľa väčší pozor na to, akým spôsobom vystupujem, čo sa týka médií, sociálnych sietí,“ prízvukoval Rizman.

Galéria fotiek (4) Zuzana Čaputová sa objavila na volebnom štábe Petra Pavla

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

„Ale konkrétne v bežnom živote sa ďalej snažím hlásiť k témam, ktoré ma zaujímali aj predtým, aby som držal nejakú kontinuitu. Boli to témy ochrany životného prostredia, občianskej spoločnosti, pamäti národa,“ povedal a dodal, že mnohé aktivity musel pre úlohu prvého partnera stopnúť.

„Musel som sa vzdať veľkej časti svojich verejných vystúpení, veľkej časti modernej komunikácie napríklad na sociálnych sieťach a samozrejme mnohých aktivít, ktoré som napríklad pracovne vykonával. Ja som človek, ktorý pôsobil v občianskom sektore, venoval som sa komunikácii, lobingu smerom k niektorým legislatívnym normám, smerom na Národnú radu Slovenskej republiky. A nebolo vhodné, aby partner prezidentky chodil lobovať k poslancom,“ vysvetlil Rizman.

S prvou dámou Dagmar Havlovou, ktorá stála roky po boku Václava Havla, sa okrem iných prešľapov spája aj piskot na prstoch po tom, ako pri prezidentských voľbách v roku 1998 sa jeden z poslancov nelichotivo vyjadril o jej manželovi. „Partner/partnerka prezidenta či prezidentky je veľmi náročná pozícia, musíme sa krotiť a musíme byť na takéto situácie pripravení, brať ich s istým nadhľadom a trpezlivosťou. Ja veľmi ťažko nesiem útoky smerované na moju partnerku, ale zatiaľ som sa dokázal ovládnuť. Nežijeme v 17. či 18. storočí, aby som politických oponentov a ľudí, ktorí často veľmi nechutne útočia na pani prezidentku, vyzýval na súboj,“ podotkol.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Facebook/Zuzana Čaputová - Branislav Šimončík

Rizman spomenul aj na svoj príspevok na Facebooku, kde oslovil členov strany Smer a jej šéfa Roberta Fica, ktorí vyzývali dav k vulgárnym nadávkam na adresu Zuzany Čaputovej. Tento príspevok s nikým nekonzultoval. „Bol to autentický prejav toho, čo som v tej chvíli prežíval.“ Dodal, že prejavy niektorých extrémistických strán prekonávajú všetky medze. „Je to ich vizitka a ich úbohosť.“

„S takými ľuďmi sa nemám, o čom baviť. Snažím sa ich ignorovať,“ vysvetlil Rizman.

A čo by chcel Juraj Rizman zanechať ako svoj odkaz na Slovensku? „Slušné vystupovanie, to je základ. Byť podporou pre toho ústavného činiteľa, byť dobrým partnerom, nielen v tej osobnej oblasti, ale aj pri vystupovaní na verejnosti, aby dobre reprezentoval Slovenskú republiku. V neposlednom rade sú to aj tie témy, ktorým sa venujem, v poslednej dobe je to téma pamäti národa,“ uviedol partner Zuzany Čaputovej.