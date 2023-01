Česko rozhoduje o novej hlave štátu: Prebieha druhé kolo volieb, účasť je vysoká

PRAHA - Česi v druhom kole prezidentských volieb rozhodujú, či sa budúcou hlavou štátu stane vojenský generál vo výslužbe Petr Pavel alebo expremiér Andrej Babiš. Volebné miestnosti sa v piatok otvorili o 14.00 h, ľudia dnes môžu svoj hlas odovzdať do 22.00 h. Voliť môžu aj v sobotu.

Výsledky prvého kola boli tesné. Vyhral ho Pavel, ktorý získal 1,98 milióna hlasov a Babiša predbehol približne len o 23.000 hlasov. Pavla potom podporili viacerí neúspešní kandidáti z prvého kola - Danuše Nerudová, Pavel Fischer aj Marek Hilšer. Babiš získal podporu od súčasného prezidenta Miloša Zemana a voliť ho tiež odporučili mimoparlamentné strany KSČM a Trikolóra. Pred 14 dňami bola zaznamenaná rekordná volebná účasť. Podľa prieskumov by v druhom kole mohla byť ešte vyššia. Väčší záujem pred druhým kolom bol zatiaľ o voľbu z auta pre ľudí v izolácii a tiež o voličské preukazy.

VIDEO: Prvé kolo prezidentských volieb v Česku

Hlasovaniu v druhom kole predchádzala vyhrotená kampaň, podľa viacerých analytikov bola negatívnejšia než v akýchkoľvek predchádzajúcich voľbách. V jej závere museli obaja kandidáti čeliť nepríjemným situáciám. Andrejovi Babišovi adresoval anonym list, v ktorom sa mu vyhrážal zabitím, o Petrovi Pavlovi niekto rozosielal falošné smútočné oznámenie s jeho úmrtím.

Nový český prezident bude v poradí druhým, ktorého si občania zvolia v priamej voľbe. Prvýkrát si Česi vyberali hlavu štátu v roku 2013, predtým ho volil parlament. V oboch priamych voľbách vyhral Miloš Zeman.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR/AP Photo/Petr David Josek

Účasť v druhom kole volieb je vysoká, Klaus varuje pred občianskou vojnou

Druhé kolo prezidentských volieb v Česku sa už prvý deň vyznačuje vysokou účasťou. Už po dvoch hodinách od otvorenia volebných miestností o 14.00 h sa účasť pohybovala medzi 20 a 30 percentami. V prvom kole to bolo v tom istom čase okolo 20 percent, uvádza spravodajský web iDNES.cz. Voličská účasť v prvom kole presiahla 68 percent, pričom prezidentský kandidát Andrej Babiš v piatok pripomenul prieskumy, podľa ktorých by k urnám mohlo prísť až 84 percent voličov.

Veľký záujem je aj v zahraničí

Novinky.cz napísali, že veľký záujem o hlasovanie je aj v zahraničí. Napríklad v Nemecku v piatok do 20.00 h odvolilo 1524 Čechov, čo bolo takmer toľko isto, ako v prvom kole obidva dni spolu. Na veľvyslanectve v Madride do 18.00 h hlasovalo 260 ľudí, pričom v prvom kole prišlo počas oboch dní dovedna 276 voličov. Veľká časť voličov prišla v piatok podľa konzulky Petry Nováčkovej s hlasovacím preukazom. Na zozname malo veľvyslanectvo v Madride – ktoré je jediným miestom v Španielsku, kde možno hlasovať – vopred 170 voličov, pričom mnohí z nich ešte neprišli.

Rozhodujúce kolo volieb prezidenta Českej republiky sa začalo aj na Slovensku

Od 14.00 h začali občania Českej republiky hlasovať v druhom kole prezidentských volieb aj v rámci dvoch volebných okrskov, vytvorených na Slovensku. Na Veľvyslanectve ČR v Bratislave i v priestoroch vojenského výcvikového priestoru Lešť spolurozhodujú o tom, či sa novou hlavou štátu stane Petr Pavel alebo Andrej Babiš.

V prvom kole, ktoré sa uskutočnilo pred dvomi týždňami, sa v Bratislave zúčastnilo na voľbách 594 voličov, na Lešti, kde v rámci medzinárodného zoskupenia NATO pôsobí aj kontingent českých vojakov, ich hlasovalo 315.

Vo zvláštnych volebných okrskoch na Slovensku volia českí občania, ktorí boli ešte pred prvým kolom zapísaní do zvláštneho zoznamu voličov, prípadne si vybavili voličský preukaz. Druhé kolo volieb prezidenta ČR sa koná v piatok od 14.00 h do 22.00 h, v sobotu (28.1.) od 08.00 h do 14.00 h.

Zeman odvolil

Český prezident Miloš Zeman v piatok popoludní odovzdal svoj hlas v druhom kole prezidentských volieb na Základnej škole Charlotty Garrigue Masarykovej v Lánoch. Z invalidného vozíka, z ktorého vhodil do urny svoj hlas, vyjadril pred prítomnými novinári potešenie, že sa vôbec konajú slobodné voľby. Podľa vlastných slov volil rovnako ako v prvom kole. Vtedy naznačil, že jeho favoritom je expremiér Andrej Babiš.

"Viete, že som konzervatívny a nemením názory v priebehu 14 dní," komentoval svoju voľbu. "Na poriadok a pokoj ma naposledy vyzývali za normalizácie," vyhlásil dosluhujúci český prezident, narážajúc na kľúčové heslá kampane kandidáta Petra Pavla.

Zeman pripomenul, že pred piatimi rokmi dostal 2,85 milióna hlasov. "Chcel by som týchto voličov poprosiť, aby teraz volili tak ako ja," adresoval im verejnú výzvu. Zeman v piatok hlasoval naposledy vo voľbách z pozície hlavy štátu. Jeho funkčné obdobie sa skončí 8. marca.

Prezidentský kandidát Petr Pavel odovzdal hlas v druhom kole volieb

Kandidát v boji o post hlavy štátu Českej republiky, generál vo výslužbe Petr Pavel, odoslal v piatok v obci Černouček svoj hlas v druhom kole prezidentských volieb. Do volebnej miestnosti prišiel v sprievode svojej manželky. "Mojím mottom je spolupráca, slušnosť, normálna komunikácia," vyhlásil Pavel, ktorého cituje portál iDNES.cz.

Galéria fotiek (5) Kandidát v boji o post hlavy štátu Českej republiky, generál vo výslužbe Petr Pavel, odvolil v druhom kole volieb

Zdroj: TASR/AP

Pavel naznačil, že volebná účasť by mohla byť vyššia než v prvom kole volieb, píše server Novinky.cz. Odhadol, že by mohlo prísť odvoliť až 70 percent voličov. Už pred 14 dňami volilo rekordných 68,24 percenta oprávnených voličov. Ľudia by mali prísť voliť, pretože ide o veľa, uviedol. Dodal, že medzi ním a jeho protikandidátom, expremiérom Andrejom Babišom, je priepastný rozdiel.

Fiala hlasoval za Pavla, očakáva vysokú volebnú účasť

Český premiér Petr Fiala odvolil v druhom kole prezidentských volieb v piatok popoludní v Brne a svoj hlas podľa vlastných slov odovzdal kandidátovi Petrovi Pavlovi.

Přijďte, prosím, dnes nebo zítra k volbám. Volte ve prospěch dobré budoucnosti České republiky. Já volím Petra Pavla. — Petr Fiala (@P_Fiala) January 27, 2023

Fiala po vhodení hlasovacieho lístka uviedol, že dúfa vo vysokú volebnú účasť. Zároveň verí, že voličov neodradila drsná kampaň. "Videli sme kampaň, pri ktorej sa používali útoky na ľudské vášne, rozdeľovanie spoločnosti. Mala za cieľ odradiť menej rozhodnutých voličov. Vyzývam občanov, aby šli k voľbám," vyhlásil český premiér.

V Brně jsme s Janou právě odvolili. A co vy? :-) pic.twitter.com/Pi0kC5MMSz — Petr Fiala (@P_Fiala) January 27, 2023

Prezident by mal upokojovať a motivovať, povedala po voľbe Pekarová Adamová

Prezident má v Česku podľa predsedníčky Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Markéty Pekarovej Adamovej veľký neformálny vplyv. Mal by ho využívať na to, aby spoločnosť upokojoval a motivoval. Povedala to po tom, ako v piatok popoludní odovzdala v Prahe svoj hlas v druhom kole prezidentských volieb.

Tohtoročnú voľbu prezidenta považuje za veľmi významnú. "Práve v tých predchádzajúcich dvoch volebných obdobiach sme mohli vidieť, že hoci prezident v českom ústavnom poriadku má menšie právomoci než v prezidentských republikách, má obrovský neformálny vplyv, veľkú autoritu a možnosť ovplyvňovať atmosféru v spoločnosti a celkové smerovanie krajiny," uviedla predsedníčka dolnej komory parlamentu.

Galéria fotiek (5) Predsedníčka Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová vkladá obálku s hlasovacím lístkom do volebnej schránky

Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová

Svoj vplyv by mal prezident využívať na to, aby spoločnosť upokojoval, pozitívne motivoval a dodával jej odvahu. "To si myslím, že z tých kandidátov spĺňa len jeden," dodala. Kampaň bola podľa nej vyhrotená. "Hoci sme tu aj v predchádzajúcich dvoch priamych voľbách prezidenta mali vyhrotené kampane, táto prekonala očakávania a bola ešte horšia," myslí si Pekarová Adamová.

Vládna päťkoalícia je podľa nej pripravená spolupracovať s ktorýmkoľvek kandidátom, lebo je to v záujme ČR a jej občanov. "Je dôležité si uvedomiť, že aj po tejto sobote tu spolu budeme ďalej žiť – či už sme volili toho alebo onoho," poznamenala. Volebnú účasť očakáva vysokú, najmä v dôsledku mobilizačnej kampane. "Myslím si, že sa zopakuje v tej miere, v akej bola už pred 14 dňami," dodala. Vtedy hlasovalo viac než 68 percent voličov.

Prezidentské voľby sú referendom o Babišovi, opisuje ich sám kandidát

Český prezidentský kandidát Andrej Babiš očakáva "obrovskú" volebnú účasť v druhom kole volieb. Poukázal pri tom na prieskumy, ktoré naznačujú, že k urnám by mohlo prísť až 84 percent voličov. V prvom kole ich prišlo 68 percent. Babiš vystúpil pred novinármi po tom, ako odovzdal svoj hlas v piatok popoludní na obecnom úrade v Průhoniciach pri Prahe.

"Je to referendum o Babišovi, to viete," zhodnotil podstatu volieb. "Ak majú ľudia pocit, že sa majú horšie než za Babiša, tak by toho Babiša mali voliť," odporučil český expremiér, ktorý bol v úrade v rokoch 2017 – 2021. Podľa neho sa v týchto voľbách rozhoduje o budúcnosti krajiny. "Máme päťkoalíciu, ktorú volilo 46 percent oprávnených voličov. Tri milióny voličov majú zastúpenie v opozícii, milión nemá zastúpenie vôbec," skonštatoval.

Galéria fotiek (5) Český prezidentský kandidát Andrej Babiš vkladá obálku s hlasovacím lístkom do volebnej schránky v druhom kole volieb

Zdroj: TASR/AP

Od prezidenta očakáva, že by mal byť pracovitý, poznať problémy ľudí a mať prehľad v jednotlivých rezortoch. V prípade svojho zvolenia by chcel s premiérom Petrom Fialom spolupracovať na odstránení nevraživosti v spoločnosti. Situáciu označil za "hroznú" a vyjadril potešenie, že so svojím rivalom Petrom Pavlom mali v priebehu štvrtka a piatka neútočné debaty a ukázali, že vedia spolupracovať. Ak bude zvolený Pavel, tak aj v tom prípade Babiš vyzve ľudí, aby odložili nenávisť.

Krátko po prípadnom zvolení za prezidenta by Babiš navštívil krajiny Vyšehradskej štvorky, kde by chcel získať podporu pre svoj mierový plán pre Ukrajinu. Už predtým – podobne ako Pavel – avizoval, že jeho prvá cesta by mierila na Slovensko. Podľa vlastných slov je rád, že už aj bývalý predseda Vojenského výboru NATO generál Pavel prebral jeho rétoriku a hovorí o mieri.

Vystrčil zo svojej voľby zverejnil fotografiu a text #DyckyPavel

V piatok skoro večer odvolil v druhom kole českých prezidentských volieb aj predseda Senátu Miloš Vystrčil. Hlasoval v Telči na Vysočine, kde aj býva. Na Twitteri zverejnil fotografiu, ktorá ho zachytáva pri vhadzovaní volebného lístka do urny. Pridal stručný text: #DyckyPavel.

Klaus varuje pred občianskou vojnou

Na upokojenie spoločnosti rozorvanej predvolebnou kampaňou bude mať podľa predsedu Senátu Miloša Vystrčila vplyv nielen fakt, kto vo voľbách zvíťazí, ale aj s akým náskokom. "Ak bude víťazstvo veľmi tesné, atmosféra bude určite vyhrotenejšia než pri pomerne jasnom víťazstve jedného z kandidátov," citovala Vystrčila stránka televízie CNN Prima News.

Ostrejšie slová volil bývalý prezident Václav Klaus, ktorý požiadal víťaza volieb, aby k výkonu funkcie prezidenta pristupoval s plným rešpektom, a priaznivcov porazeného kandidáta vyzval, aby nerozpútali občiansku vojnu.