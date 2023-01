MIMORIADNY ONLINE Spojené štáty schválili dodávku tankov Abrams pre Ukrajinu: Prezident Zelenskyj podpísal kontroverzný zákon

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 335

18:33 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podpísal v stredu kontroverzný zákon, ktorý sprísňuje tresty za neposlušnosť alebo dezerciu z armády.

Prísnejšie tresty sa budú týkať aj priestupkov, ako sú vyhrážanie sa veliteľom, útek z bojiska či konzumácia alkoholu, uvádza sa v zákone zverejnenom na webovej stránke ukrajinského parlamentu.

Za dezerciu tak ukrajinským vojakom bude po novom hroziť až 12 rokov väzenia, za neposlušnosť alebo odmietnutie bojovať desať rokov a za vyhrážanie sa nadriadenému sedem rokov.

18:06 Spojené štáty v stredu oznámili, že pošlú Ukrajine 31 tankov typu Abrams M1. Potvrdil to americký prezident Joe Biden.

"Oznamujem, že Spojené štáty pošlú Ukrajine 31 tankov Abrams, čo je ekvivalent jedného ukrajinského práporu," uviedol Biden. Dodal, že tento krok odporučil aj americký minister obrany Lloyd Austin, keďže "dodávka tankov pomôže Ukrajine brániť svoje územie a dosahovať strategické ciele". Prezident dodal, že tanky budú slúžiť na obranné účely a nepredstavujú pre Rusko "žiadne ofenzívne nebezpečenstvo".

17:21 Maďarsko a Vatikán majú spoločný postoj k potrebe ukončenia vojny na Ukrajine, ochrane rodiny a podpore kresťanov. Vyhlásil to v stredu vo Vatikáne šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, ktorý sa podľa agentúry MTI stretol okrem iných predstaviteľov Svätej stolice aj so sekretárom pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami Paulom Richardom Gallagherom.



Maďarský minister podotkol, že v uvedených otázkach sa Maďarsko a Vatikán odkláňajú od "medzinárodnému mainstreamu".

17:13 Dolná komora ruského parlamentu, Štátna duma, v stredu odhlasovala návrh zákona, ktorý ruší povinnosť poslancov zverejňovať svoje výročné správy o príjme a majetku. Tento krok môže výrazne oslabiť transparentnosť, píše tlačová agentúra AFP.

Z oznámenia na webovej stránke Štátnej dumy vyplýva, že po 1. marci už nebude možné priradiť verejne dostupné vyhlásenia o majetku ku konkrétnym poslancom. Tí však budú naďalej každý rok povinní predložiť priznanie o príjmoch daňovým úradom a na základe týchto údajov informácií bude zverejnený akýsi "výpis", avšak so zachovaním ochrany osobných údajov. Uviedol to poslanec Pavel Krašeninnikov na webe Štátnej dumy.

16:44 Holandsko je pripravené poslať tanky Leopard 2 Ukrajine aj napriek tomu, že žiadne nevlastní. Vedelo by však odkúpiť od Nemecka tie tanky, ktoré má v súčasnosti prenajaté, a poslať ich Kyjevu. V stredu to uviedol holandský premiér Mark Rutte.

"Ak by to pomohlo, Holandsko je pripravené sa pridať," uviedol Rutte. Dodal však, že rokovania stále prebiehajú a mohlo by sa tiež stať, že "sa verejnosť rozhodne, že by tanky mali byť využité iným spôsobom".

16:25 Následky dnešného ťažkého ostreľovania Avdiivky.

14:27 Nemecký minister obrany Boris Pistorius v stredu vyhlásil, že prvé tanky Leopard 2 by mohli byť na Ukrajinu dodané za približne tri mesiace. Dodal, že najprv sa urýchlene začne výcvik a dohodnú sa zásobovacie cesty. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.

Rozhodnutie dodať tanky Kyjevu označil Pistorius po zasadnutí obranného výboru Spolkového snemu za "historické". Bolo totiž prijaté koordinovane na pozadí "vysoko explozívnej situácie na Ukrajine". Minister uistil, že Nemecko sa priamo nestane súčasťou tohto vojnového konfliktu.

14:20 Španielska ministerka obrany Margarita Roblesová v stredu potvrdila, že Španielsko je pripravené poslať na Ukrajinu tanky Leopard 2 a v spolupráci so spojencami poskytnúť výcvik ukrajinským posádkam. TASR správu prevzala z agentúry AFP a webovej stránky stanice RTVE.

14:05 Ukrajinská vláda žiada od svojich západných spojencov okrem tankov aj vojenské lode a ponorky. Uviedol to v stredu pre nemecké médiá námestník ukrajinského ministra zahraničných vecí Andrij Meľnyk, informuje TASR podľa správy agentúry DPA. "Potrebovali by sme vojnové lode, aby sme mohli chrániť naše pobrežie. Naše pobrežie je veľmi dlhé. Potrebovali by sme aj ponorky, aby sme dokázali odvrátiť v Čiernom mori nový útok z mora," uviedol Meľnyk pre nemecké televízie RTL a NTV.

13:58 Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v stredu "rázne" privítal rozhodnutie Nemecka poslať Ukrajine tanky Leopard 2. Informuje agentúra AFP.



I strongly welcome the leadership of @Bundeskanzler & #Germany in providing #Leopard2 tanks to #Ukraine in consultation with other #NATO Allies & partners. At a critical moment in Russia’s war, these can help Ukraine to defend itself, win & prevail as an independent nation. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 25, 2023

13:35 Moskva v stredu označila za "extrémne nebezpečné" rozhodnutie Berlína o dodávkach tankov na Ukrajinu. Informuje o tom správa tlačovej agentúry AFP.

13:20 Ruskí športovci by nemali mať na letných olympijských hrách v Paríži v roku 2024 "žiadne miesto", povedal v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas telefonátu so svojím francúzskym náprotivkom Emmanuelom Macronom. Správa agentúry AFP.

13:15 Britský premiér Rishi Sunak ocenil v stredu "správne rozhodnutie" Nemecka povoliť dodávku tankov Leopard 2 Ukrajine. Kancelárovi Olafovi Scholzovi sa poďakoval aj poľský premiér Mateusz Morawiecki. Informuje o tom správa stanice Sky News a agentúry AFP.

13:00 Nemecko potvrdilo, že dodá Ukrajine tanky Leopard 2 a takisto povolilo ich dodávky ďalším krajinám. Informujú o tom správy agentúr AP a DPA.

12:44 Ukrajinská armáda v stredu tlačovej agentúre AFP priznala, že jej vojaci sa po ťažkých bojoch stiahli z mesta Soledar na východe Ukrajiny. Ruské sily už predtým uviedli, že mesto tento mesiac dobyli.

12:00 Brita Richarda Mastersa zatkli v Španielsku a vydajú ho do USA pre údajnú pomoc ruskému oligarchovi Viktorovi Vekselbergovi pri obchádzaní sankcií. Oligarcha má úzke väzby na ruského prezidenta Vladimira Putina. V stredu o tom informovala tlačová agentúra DPA.

11:32 Príslušníkom Vagnerovej skupiny sa darí postupovať vo východoukrajinskom meste Bachmut, kde prebiehajú boje vo štvrtiach, ktoré doposiaľ ovládala ukrajinská armáda. Oznámil to v stredu proruský líder samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) Denis Pušilin, informuje správa agentúry Reuters.

11:20 Kremeľ v stredu oznámil, že ak západné krajiny dodajú Ukrajine svoje tanky, budú zničené na bojisku. Informuje o tom správa agentúry AFP.

11:08 Väčšina utečencov prichádzajúcich z Ukrajiny do Maďarska nepožiada o azyl. Tisíce z nich tak žijú síce v Maďarsku, ale nie sú evidovaní ako utečenci. Konštatoval to v pondelok server hang.hu, informuje spravodajca v Budapešti.

10:18 Ruská fregata Admirál Gorškov preverila v západnej časti Atlantického oceánu svoje útočné schopnosti, oznámilo v stredu ruské ministerstvo obrany. Informujú o tom správy agentúr Reuters a DPA.

10:03 Japonský premiér Fumio Kišida v stredu povedal, že v reakcii na pozvanie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zvažuje návštevu Ukrajiny. Informuje o tom správa agentúry AFP.

9:49 V ukrajinských jadrových elektrárňach, ktoré prezrela Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE), nie je skladované nijaké vojenské vybavenie. Oznámil to v utorok šéf tohto dozorného orgánu OSN Rafael Grossi, informuje správa televízie CNN.

8:55 Podporovatelia ruského opozičného politika Alexeja Navaľného v utorok pred budovu ruského veľvyslanectva v Berlíne umiestnili repliku izolačnej cely, do ktorej ho ruské úrady opakovane umiestňujú. Informuje o tom správa agentúry AP a webovej stránky stanice Sky News.

Galéria fotiek (4) Navaľného podporovatelia protestovali pred ruským veľvyslanectvom

Zdroj: SITA/AP Photo/Markus Schreiber

8:13 Novovymenovaná americká veľvyslankyňa v Rusku Lynne Tracyová by mala v najbližších dňoch odcestovať do Moskvy. Oznámil to v utorok hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price. Informuje o tom správa z webovej stránky americkej diplomacie.

7:28 Ak by došlo k vojne medzi NATO a Ruskom na východnom krídle aliancie, profesionálna armáda by na plnenie úloh nestačila. Štát by tak musel pristúpiť minimálne k výberovej mobilizácii, povedal v rozhovore s ČTK náčelník generálneho štábu Karol Řehka. Ako poučenie z vojny na Ukrajine vidí nevyhnutnosť, aby sa do obrany krajiny zapojila celá spoločnosť, nielen armáda. Štát sa tiež nemôže spoliehať na to, že za neho víťazstvo vybojuje niekto iný, ale musí sa sám na obranu chystať.

6:45 Dvaja britskí dobrovoľní humanitárni pracovníci, ktorí boli posledné týždne nezvestní na Ukrajine, zahynuli podľa vyhlásení svojich príbuzných, keď sa snažili pomáhať pri evakuácii obyvateľom Soledaru v Doneckej oblasti. Informuje o tom agentúra AFP.

Galéria fotiek (4) Chris Parry (vľavo) a Andrew Bagshaw (vpravo)

Zdroj: Ukraine National Police

6:23 Aktuálne zábery z mesta Bakhmut, Donecká oblasť.

6:00 Bezpečnostná komisia švajčiarskeho parlamentu schválila v utorok návrh zmeny zákona, ktorý umožní prevoz vojenského materiálu na Ukrajinu cez tretie krajiny, informovala agentúra AFP.

Dodávky tankov od iných krajín

Nemecko by malo podľa utorňajších medializovaných správ poslať Ukrajine tanky Leopard 2 a zároveň vývoz - týchto tankov nemeckej výroby - povoliť aj ostatným krajinám. Spojené štáty zase údajne zvažujú, že Ukrajine dodajú tanky Abrams. Washington ani Berlín však dosiaľ tieto medializované správy oficiálne nepotvrdili.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Zelenskyj vo svojom tradičnom večernom prejave uviedol, že diskusie o dodávkach tankov musia byť zakončené zásadnými rozhodnutiami. "Je dôležité vidieť to realisticky... Nejde o päť, desať či pätnásť tankov. Potreba (Ukrajiny) je väčšia," povedal ukrajinský prezident. Dodal, že spojenci majú tankov dostatok.

Rusko chystá novú vlnu agresie

Zelenskyj taktiež zopakoval vyjadrenia ukrajinských predstaviteľov o tom, že Rusko chystá novú vlnu agresie, a to vo veľkom meradle. Jej prvé náznaky sú podľa jeho slov už teraz viditeľné na Donbase, a to konkrétne pri mestách Bachmut a Vuhledar v Doneckej oblasti.