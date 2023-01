Fínsko má zvážiť vstup do NATO bez Švédska: Musíme prehodnotiť situáciu, povedal Haavisto

HELSINKI - Fínsko musí zvážiť vstup do NATO bez Švédska. Povedal to v utorok fínsky minister zahraničných vecí Pekka Haavisto. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

"Musíme prehodnotiť situáciu, či sa nedeje niečo, čo by z dlhodobého hľadiska Švédsku zabránilo posunúť sa vpred," povedal Haavisto. Dodal však, že na takéto rozhodnutie je ešte priskoro a spoločná žiadosť oboch severských krajín je aj naďalej "prvou možnosťou".

Švédsko sa spolu s Fínskom uchádza o vstup do Severoatlantickej aliancie (NATO), na čo potrebuje súhlas všetkých 30 členských krajín vrátane Turecka. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok kritizoval víkendové protiislamské a prokurdské protesty v Štokholme.

Odsúdil predovšetkým pálenie Koránu počas demonštrácie zorganizovanej protiislamským politikom Rasmusom Paludanom a označil to za urážku moslimov. Erdogan kritizoval švédske úrady, že takúto demonštráciu povolili. Dodal, že ak Švédsko nepreukáže rešpekt voči Turecku a moslimom, "nedočká sa od nás žiadnej podpory v súvislosti s NATO".

Spoločný vstup Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie zostáva pre fínsku vládu prioritou, Helsinki ale musia zvážiť aj variant vstupu do NATO bez Švédska. Podľa agentúry AFP to dnes uviedol fínsky minister zahraničia Pekka Haavisto. Vyjadril sa tak po tom, ako turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok vyhlásil, že Švédsko by nemalo počítať s tureckou podporou svojho vstupu do aliancie, ak nezaručí rešpekt k islamu.

Erdogan svojimi slovami reagoval na sobotňajší protest v Štokholme, pri ktorom bola spálená posvätná kniha moslimov korán. Turecko je spolu s Maďarskom poslednou krajinou, ktorá stále neratifikovala žiadosť Fínska a Švédska o členstvo v Severoatlantickej aliancii, o ktorú severské krajiny požiadali vlani v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu. Členstvo musí odsúhlasiť všetkých 30 štátov NATO.

Šéf fínskej diplomacie Haavisto dnes agentúre Reuters telefonicky povedal, že v rozhovoroch Fínska, Švédska a Turecka ohľadom žiadosti severských krajín o členstvo v NATO je potrebné urobiť niekoľkotýždňovú prestávku. "V trojstranných rozhovoroch je potrebná niekoľkotýždňová prestávka. Uvidíme, kde budeme, až si sadne prach. Takže v tejto chvíli by sme nemali vyvodzovať zo situácie žiadne závery, "vyhlásil Haavisto.

Agentúra AFP citovala Haavistovo vyjadrenie vo fínskej televízii Yle, podľa ktorého spoločná žiadosť Fínska a Švédska o členstvo v NATO zostáva "možnosťou číslo jeden". "Musíme ale vyhodnotiť aj takú situáciu, že by Švédsko dlhodobo nemohlo (v rozhovoroch o vstupe) pokračovať," dodal.

Prokurdskí aktivisti a odporcovia vstupu Švédska do NATO snahy švédskej vlády skomplikovali

K hlavným sporným bodom v turecko-švédskych rokovaniach patria požiadavky Turecka na vydanie ľudí, ktorých Ankara považuje za teroristov. Najčastejšie spomínaní sú Strana kurdských pracujúcich (PKK), ktorá od 80. rokov usiluje o vytvorenie samostatného Kurdistanu, milície YPG zo severnej Sýrie či priaznivci duchovného Fethullaha Gülena, ktorí podľa Ankary stoja za neúspešným pučom z roku 2016. Švédsko opakovane Ubezpečilo Turecko, že nedovolí žiadnej teroristickej skupine pôsobiť na švédskej pôde.

Prokurdskí aktivisti a odporcovia vstupu Švédska do NATO ale snahy švédskej vlády skomplikovali, keď v posledných týždňoch usporiadali protiturecké demonštrácie a pri jednej z nich zavesili tento mesiac pred štokholmskú radnicu za nohy figurínu tureckého prezidenta Erdogana. V sobotu pred tureckým veľvyslanectvom v Štokholme spálil korán dánsky protiislamský aktivista Rasmus Paludan.