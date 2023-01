Škola ešte pred útokom na učiteľku vedela, že prvák má so sebou zbraň

Podľa inšpektora najmenej jeden predstaviteľ školy vedel o tom, že chlapec si pravdepodobne priniesol do triedy zbraň, no situáciu nijakým spôsobom neriešil a pištoľ mu nevzal. Parker to uviedol na online stretnutí s rodičmi žiakov tamojšej školy. Agentúra AP pripomína, že Parker nevysvetlil, ako sa školskí predstavitelia o zbrani dozvedeli ani prečo nezakročili. Polícia však informovala, že chlapec si pištoľ priniesol do triedy v školskej taške.

Jej stav sa zlepšuje

Učiteľku prvákov Abby Zwernerovú, ktorú v sobotu po slovnej výmene názorov postrelil v triede jej žiak, previezli po streľbe v kritickom stave do nemocnice. Jej stav sa však postupne zlepšuje a v súčasnosti je stabilizovaný. Nateraz nie je jasné, ako sa dieťa k pištoli dostalo. Podľa šéfa miestnej polície Steva Drewa streľba "nebola nešťastná náhoda" a prvák strieľal zámerne.

V štáte Virgínia je nemožné súdiť šesťročné dieťa rovnako ako dospelé osoby. Chlapec je príliš malý aj na to, aby bol v prípade uznania za vinného umiestnený do nápravnovýchovného zariadenia pre mladistvých. Sudca by však mohol rodičov dieťaťa zbaviť rodičovských práv a chlapca umiestniť do starostlivosti štátu. Miestna polícia v tejto súvislosti spolupracuje s prokuratúrou, uviedol Drew.