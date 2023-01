KORONAVÍRUS Satelitné zábery ukazujú, že Peking nezverejňuje reálne údaje o pandémii

Galéria fotiek (1) Zdroj: Getty Images

PEKING - Satelitné snímky viacerých čínskych miest, ktoré na konci decembra a začiatku januára vyhotovila spoločnosť Maxar, vykazujú zvýšenú aktivitu v okolí tamojších pohrebníctiev a krematórií. To by mohlo dokazovať, že údaje, ktoré Peking zverejňuje v súvislosti s pandémiou, nezodpovedajú skutočnej situácii v krajine. Vo štvrtok to uviedla americká televízia NBC.