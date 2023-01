Ceny zemného plynu v Európe pokračujú v poklese, môže za to aj počasie: Ropa mierne vzrástla

AMSTERDAM - Veľkoobchodné ceny zemného plynu v Európe pokračujú v poklese. Teplé počasie, ktoré by malo podľa predpovedí vydržať aj na budúci týždeň, totiž obmedzilo dopyt a znížilo obavy z výpadkov.

Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci na burze TTF v Amsterdame sa v utorok predpoludním oslabil až o 6,5 %. Neskôr zmazal časť strát a o 10.23 h SEČ sa obchodoval nižšie o 4,2 % po 73,80 eura za megawatthodinu (MWh). V pondelok (2. 1.) jeho cena klesla na najnižšiu úroveň od februára 2022, ešte než Rusko zaútočilo na Ukrajinu.

Mierne počasie zmiernilo obavy z výpadkov elektriny a prechodu na prídelový systém. Zásobníky v Európe zostávajú naplnené nad priemer na toto ročné obdobie. Teplé počasie dokonca umožnilo štátom EÚ, aby v uplynulých dňoch ukladali nadmerný plyn do zásobníkov. Podľa združenia Gas Infrastructure Europe (GIE) naplnenosť európskych zásobníkov predstavuje okolo 84 %, čo je výrazne nad 5-ročným priemerom 70 %. Nemecké zásobníky sú aktuálne naplnené dokonca na viac než 90 %.

Ďalším pozitívnym faktorom je veterné počasie, ktoré výrazne zvýšilo výrobu veternej elektriny. Očakáva sa, že v stredu (4. 1.) by sa mala produkcia elektriny z vetra v Nemecku pohybovať v blízkosti rekordných úrovní. Nárast produkcie elektriny z vetra a návrat ďalších jadrových kapacít vo Francúzsku, čo viac než vykompenzovalo zvýšený dopyt, spôsobili, že v utorok takisto výrazne klesla ceny elektriny.

Cena referenčného TTF kontraktu od začiatku decembra padla približne o polovicu a zaznamenala rekordný pokles. Na historické maximum sa dostala počas leta, keď vyskočila až na 345 eur za MWh. Príčinou bolo vtedy zastavenie dodávok plynu z Ruska. Aj napriek aktuálnemu uvoľneniu na európskom trhu s plynom a výraznému poklesu sú ceny stále relatívne vysoké. Na porovnanie, v roku 2020 sa ceny na burze TTF pohybovali pod 20 eur za MWh.

Ceny ropy mierne vzrástli, cena Brentu prekročila 86 USD za barel

Ceny ropy na začiatku roka vzrástli, pričom cena severomorskej ropnej zmesi Brent prekročila 86 USD za barel (159 litrov). Rast bol však mierny, keďže situáciu na trhu negatívne ovplyvňujú nepriaznivé údaje o aktivite výrobného sektora v Číne a varovanie Medzinárodného menového fondu (MMF), že svetová ekonomika bude čeliť náročnému roku.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent dosiahla do 9.42 h SEČ 86,29 USD (80,77 eura) za barel. V porovnaní s poslednou uzávierkou v minulom roku to predstavuje rast o 38 centov (0,44 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI zaznamenala 80,71 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 45 centov (0,56 %).

Cena Brentu otočila vývoj zo začiatku obchodovania, keď klesla o viac než 1 %. Náladu na trhoch ovplyvnili najmä správy z Číny o ďalšom poklese aktivity vo výrobnom sektore, keďže Čína je najväčším dovozcom ropy na svete.

Ako povedal analytik z CMC Markets v Číne Leon Li, po troch rokoch protipandemických opatrení nemôžu ropné trhy počítať s rýchlym zotavením čínskej ekonomiky. Veľký počet malých a stredných podnikov oznámilo bankrot, miera nezamestnanosti sa zvýšila a navyše nedávne náhle ukončenie politiky nulovej tolerancie voči COVID-19 viedlo k prudkému rastu infikovaných novým koronavírusom.