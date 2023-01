Ako zomreli Jana (†40) a Adamko (†3)? Bola to násilná smrť! Polícia hovorí o vražde a samovražde

Smrť 40-ročnej ženy a jej trojročného syna, ktorých po niekoľkodňovom pátraní v Krkonošiach našli v pondelok popoludní, bola podľa utorkového vyhlásenia českej polície násilná. Prípad vyšetruje ako vraždu s následnou samovraždou. V utorok to uviedla polícia Královohradeckého kraja, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

"Ide o podozrenie z vraždy a samovraždy. Toto zistenie potvrdil aj súdny znalec z odboru súdneho lekárstva," uviedla polícia. Podľa jeho predbežného vyjadrenia zomreli matka aj syn 28. decembra, teda dva dni predtým, než po nich bolo vyhlásené pátranie. To podľa polície trvalo nepretržite od popoludnia 30. decembra a do ich hľadania sa podľa servera Novinky.cz zapojilo približne 200 ľudí. V pondelok sa k pátraniu pridali aj horskí záchranári z Poľska.

Do pátrania bolo zapojených až 120 čelnov horskej služby, záchranári z Poľska, polícia, hasiči aj strážnici Krkonošského národného parku. Ženu s jej synom hľadal aj vrtuľník. Žiaľ, oboch našli v pondelok mŕtvych. Štyridsaťročná žena a jej trojročný syn boli nezvestní od piatka 30. decembra. Pátrali po nich stovky ľudí. Česká polícia ešte včera zverejnila, že ich zachytila bezpečnostná kamera 28. decembra v okolí prestupnej stanice lanovky na Ružovej hore. To, že sú nezvestní, nahlásil partner ženy a otec ich syna na policajnom oddelení.

Polícia informovala, že žena pravdepodobne odišla autom do Pece pod Sněžkou do penziónu U Sochorů. Tam sa ubytovala 25. decembra a mala tam byť do 30. decembra. Avšak nielen Janin partner sa obrátil na políciu, ale aj majiteľka penziónu. Tá sa totiž s Janou nemohla spojiť od 27. decembra a jej izba bola zamknutá, no auto parkovalo pred penziónom.