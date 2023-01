Smutná správa z Česka: Po Jane a jej synčekovi pátrali stovky ľudí! Oboch našli mŕtvych v lese

Štyridsaťročná žena a jej trojročný syn boli nezvestní od piatka 30. decembra. Pátrali po nich stovky ľudí. Česká polícia ešte dnes zverejnila, že ich zachytila bezpečnostná kamera 28. decembra v okolí prestupnej stanice lanovky na Ružovej hore. To, že sú nezvestní, nahlásil partner ženy a otec ich syna na policajnom oddelení.

Polícia informovala, že žena pravdepodobne odišla autom do Pece pod Sněžkou do penziónu U Sochorů. Tam sa ubytovala 25. decembra a mala tam byť do 30. decembra. Avšak nielen Janin partner sa obrátil na políciu, ale aj majiteľka penziónu. Tá sa totiž s Janou nemohla spojiť od 27. decembra a jej izba bola zamknutá, no auto parkovalo pred penziónom.

Odvoláváme pátrání po pohřešované ženě a jejím synovi. Našli je v lese v oblasti Růžové hory členové horské služby. Bohužel bez známek života. Příčinu jejich úmrtí prošetřujeme. Děkujeme všem za spolupráci. #policiehkk pic.twitter.com/WYvQmFAr4k — Policie ČR (@PolicieCZ) January 2, 2023

Do pátrania bolo zapojených až 120 čelnov horskej služby, záchranári z Poľska, polícia, hasiči aj strážnici Krkonošského národného parku. Ženu s jej synom hľadal aj vrtuľník. Žiaľ, oboch našli v pondelok mŕtvych.