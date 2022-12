Aký je dôvod ruského neúspechu pri Bachmute? Simonov v tom má jasno, nepriateľa obviňuje z...

Alexander Simonov, proruský spravodajca, informuje svojich sledovateľov na sociálnej sieti Telegram o aktuálnom vývoji vo vojne na Ukrajine. Len prednedávnom sa vyjadril, že wagnerovci (ruská strana) čelia 27 brigádam, piatim práporom a kombinovaným jednotkám špeciálnych síl pluku Azov. Ukrajinské sily v okolí Bachmutu majú ťažké straty a preto musia podľa neho často rotovať.

Nie je to reálne

V ďalšom príspevku Simonov znázornil mapu bojov, ku ktorej sa vyjadril nasledovne: "Toto je dôkaz, prečo Rusi v oblasti Bachmutu nepostupujú tak rýchlo, ako by sme si priali." Podľa západných spravodajcov je Simonovo tvrdenie príliš prehnané. Každá ukrajinská brigáda je tvorená približne 4-tisíc vyzbrojenými mužmi. To, čo znázorňuje mapa, nemôže byť reálne. V opačnom prípade by sa pri Bachmute nachádzala polovica ukrajinskej armády. "Rusi si vymysleli dôvod, prečo nemôžu obsadiť Bachmut. Údajne je to preto, že Ukrajinci sem poslali obrovské množstvo vojakov. Vyzerá to tak, že pomer síl je u Ukrajincov 10-krát väčší," vyjadril sa na Twitteri autor zdieľaného príspevku Dmitrij.

Translation ( I attached wrong image ) — Dmitri (@wartranslated) December 29, 2022

Úspech ukrajinskej armády však podľa Západu nespočíva v údajnom obrovskom počte vojakov, ale v zlej taktike ruského útoku. Prvé línie tvoria totiž bývalí väzni, ktorým sa zvykne hovoriť aj "potrava pre delá". Profesionálni vojaci nastupujú až po nich. Takýmto spôsobom však prichádzajú o veľké počty mužov, ktoré wagnerovci už nie sú schopní dopĺňať.