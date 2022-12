Historický finančný podvod v USA: Zakladateľa kryptoburzy zadržala FBI, za slobodu musel vysoliť miliónový balík!

Počas súdneho procesu musí zostať v dome svojich rodičov s monitorovacím zariadením, píše Forbes. Bankman-Fried čelí totiž ôsmim obvineniam – sprisahanie s cieľom spáchať podvod na zákazníkoch,spáchanie podvodu na zákazníkoch, sprisahanie s cieľom spáchať podvod na veriteľoch, sprisahanie s cieľom spáchať komoditný podvod, sprisahanie s cieľom spáchať podvod s cennými papiermi, sprisahanie s cieľom prať špinavé peniaze, sprisahanie s cieľom podvodu na Spojených štátoch, porušenie zákonov o financovaní volebných kampaní. Svoju vinu popiera. Ako je možné, že zázračná tvár kryptomien, miliardár považovaný za nového Warrena Buffetta, čelí toľkým obvineniam?

Podvod ako z filmu

Všetko nasvedčuje tomu, že príbeh Bankmana-Frieda sa čoskoro zapíše do análov krypto katastrof. Obvinenia majú jedno spoločné - Bankman-Fried predstieral, že vedie burzu s kryptomenou, peniaze nových zákazníkov hradili zisky tých predchádzajúcich. Podvod vyplával na povrch po tom, ako kryptomenová firma Binance chcela FTX odkúpiť. Nahliadla do účtovných kníh a z obchodu rýchlo odstúpila. Hodnota FTX razom spadla z 32 miliárd dolárov, na ktorú bola v tú dobu oceňovaná. Následne mladý podnikateľ vyhlásil bankrot. Na povrch vyplávali ďalšie informácie – spolupracovníci za peniaze tisícov zákazníkov nakupovali drahé nehnuteľnosti, viedli život v prepychu a sponzorovali politikov za ich náklonnosť spolu s Bankmanom-Friedom.

Galéria fotiek (2) Sam Bankman-Fried odchádza zo súdu po svojom vydaní do USA vo štvrtok 22. decembra 2022 v New Yorku. Bankman-Friedovi rodičia súhlasili, že podpíšu dlhopis vo výške 250 miliónov dolárov a nechajú ho vo svojom dome v Kalifornii, kým bude čakať na súdny proces.

Zdroj: SITA (AP Photo/Yuki Iwamura)

Navonok sa dlho zdalo, že FTX prosperuje, v minulom roku firma uskutočnila niekoľko významných akvizícií a zachránila iné krachujúce krypto spoločnosti. V skutočnosti sa však topila v dlhoch. Ohromujúci kontrast medzi obrazom a realitou viedol k tomu, že Bankman-Fried čelil ohromnému pádu rýchlejšie než ktokoľvek iný, píše Vox.

Novodobý Warren Buffett

Za posledný rok sa Bankman-Fried vyšplhal do popredia ako vzor, ako by ultrabohatí mohli využiť svoj majetok na dobro sveta. Médiá Bankmana-Frieda vykreslovali ako nenáročného muža so strapatými vlasmi, so záľubou v nosení tričiek a šortiek. Investori boli ním očarení, podobne ako u iných novodobých zakladateľov, boli jeho výstrednosti považované za dôkaz jeho geniality.

Bankman-Fried išiel na Wall Street ešte v roku 2013, pretože chcel zarobiť čo najviac peňazí, čo nie je zvlášť nápadné. Čo ho odlišovalo, bolo, ako efektívne a rýchlo premenil tieto zámery na skutočnosť. Vyštudovaný fyzik z MIT, syn rodičov - profesorov zo Stanfordu, ovplyvnený vodcom "efektívneho altruizmu" Willom MacAskillom, sa rozhodol pracovať pre obchodnú firmu, kde by mohol zarobiť oveľa viac peňazí a oveľa rýchlejšie.

Čachre-machre s kryptomenami

Bohatstvo zarobil prostredníctvom kryptomenovej arbitráže – nákupom za nižšiu cenu na jednej kryptoburze a rýchlym predajom za vyššiu cenu na inej burze. Presvedčil niekoľko altruistických priateľov, aby mu pomohli v tomto arbitrážnom modeli. Onedlho na to, založil svoju obchodnú firmu Alameda Research. V roku 2019 už bol zisk dostatočný na to, aby Bankman-Fried spustil svoju vlastnú kryptoburzu FTX, ktorá ho dostala na vrchol tohto biznisu.

WATCH: Sam Bankman-Fried departs courthouse in New York amidst a surging crowd of reporters and photographers pic.twitter.com/T6tkr0HjwO — Bloomberg TV (@BloombergTV) December 22, 2022

Ak preskočíme do súčasnosti, rok 2022 bol pre kryptomeny neuveriteľne turbulentným rokom. Zdalo sa však, že Bankman-Fried zostal neohrozený a pripravený zabrániť rozpadu odvetvia. Poskytol veriteľovi kryptomien BlockFi úverovú linku 250 miliónov dolárov, zachránil skrachovaného krypto brokera Voyager Digital. Tento rok tiež spustil rizikový fond FTX Ventures, ktorý spravuje aktíva v hodnote približne 2 miliardy dolárov. Vyzeralo to tak, že Bankman-Fried vyjde z krízy silnejší ako jeho konkurenti.

Dosah mal aj v politike

Už vo veku 30 rokov robil vlny aj v politickom svete. Americkým demokratom dal podľa dostupných zdrojov 40 miliónov dolárov, čím bol tento rok druhým najväčším sponzorom po Georgeovi Sorosovi. Bol jedným z najväčších individuálnych darcov Joea Bidena v roku 2020 a šiestym najväčším individuálnym darcom pre počas amerických volieb v roku 2022, a to nie je celý jeho zoznam. Bankman-Fried budoval politickú mašinériu, najímal ľudí, aby mu radili v jeho záujmoch, medzi ktoré patrila aj regulácia kryptomien. Túto jar tiež napísal SMS Elonovi Muskovi, čím naznačil svoj záujem minúť miliardy, aby sa zapojil do akvizície na Twitteri.

Vzhľadom na to, aký široký je vplyv Bankmana-Frieda, jeho pád spôsobil rozruch v niekoľkých kruhoch. Zákazníci FTX boli väčšinou individuálni obchodníci – mnohí sa obávajú, že prišli o svoje celoživotné úspory. Pád FTX ovplyvnil stabilitu širšieho trhu s kryptomenami, cena bitcoinu, najhodnotnejšej digitálnej meny na svete, klesla. Finančný krach banky Bankman-Fried by mohol spôsobiť ešte ďalšie otrasy. Zakladateľovi druhej najväčšej burzy kryptomien, ktorí od svojich zákazníkov vylákal osem miliárd dolárov, za jeho činnosť hrozí trest 115 rokov väzenia.