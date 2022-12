Chystá sa obrovská zmena pri cestovaní lietadlom: Telefonovanie počas letu? Čoskoro to bude realita!

BRUSEL - Európska komisia rozhodla, že letecké spoločnosti môžu na palubách lietadiel poskytovať technológiu 5G spolu s pomalšími mobilnými dátami. To by mohlo znamenať, že cestujúci na palube EÚ budú môcť počas letu využívať všetky funkcie svojho telefónu – prijímať hovory, ako aj aplikácie náročné na dáta, ktoré streamujú hudbu či video.

Prvá správa, ktorú cestujúci v lietadle počujú pred odletom, je, aby si vypli telefóny alebo ich prepli do „režimu v lietadle“, to však bude čoskoro minulosťou. Letecké spoločnosti budú môcť poskytovať na svojich lietadlách najnovšiu technológiu 5G spolu s predchádzajúcimi generáciami mobilných technológií. Európska komisia totiž aktualizovala vykonávacie rozhodnutie o frekvenčnom spektre pre mobilnú komunikáciu na palube lietadiel, pričom určila určité frekvencie pre technológiu 5G počas letu, uvádza tlačová správa. Thierry Breton, komisár pre vnútorný trh povedal: „5G umožní inovatívne služby pre ľudí a príležitosti rastu pre európske spoločnosti. Obloha už nie je limitom, pokiaľ ide o možnosti, ktoré ponúka superrýchla a vysokokapacitná konektivita.“ Termín pre členské štáty na sprístupnenie frekvenčných pásiem 5G pre lietadlá je 30. júna 2023.

Od roku 2008 sa vo vykonávacom rozhodnutí Európskej komisie vyhradili určité frekvencie pre mobilnú komunikáciu v lietadlách, čo umožňuje leteckým spoločnostiam poskytovať cestujúcim v EÚ služby správ, telefónne hovory a dátové služby. Táto služba bola ale pomalá, pretože sa spoliehala na vybavenie na spojenie cez satelit medzi lietadlom a zemou. Služba však pripravila pôdu pre nový systém, ktorý bude môcť využívať oveľa vyššiu rýchlosť sťahovania poskytovanou 5G, ktoré môže byť cez 100 Mbps, čo napríklad umožní stiahnuť film za pár minút.

Cestujúci budú môcť v lietadle používať svoje telefóny, to však neznamená, že služba bude bezplatná. Mobilné spoločnosti a letecké spoločnosti budú pravdepodobne účtovať špeciálnu sadzbu, pretože pripojenie môže zahŕňať pripojenie k sieťam z viacerých krajín, čo generuje poplatky za roaming. Okrem toho budú musieť aerolinky značne investovať do vybavenia, ktoré umožní prepojenie pozemných mobilných sietí s lietadlom počas letu. Komisia tiež zmenila a doplnila vykonávacie rozhodnutie o frekvenčných pásmach 5 GHz, ktoré sprístupňuje pásma pre Wi-Fi v cestnej doprave, napríklad v autách a autobusoch. Toto rozhodnutie vytvára do budúcnosti základ pre inovácie v automobilovom priemysle a potenciálne pre aplikácie Metaverse.