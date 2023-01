Európska komisia zažalovala Slovensko pre obnoviteľné zdroje energie

BRUSEL - Európska komisia dnes zažalovala Slovensko a Bulharsko kvôli tomu, že podľa nej neplní pravidlá spojené so zavádzaním obnoviteľných zdrojov energie. Oba štáty doteraz nepreviedli do svojho práva smernicu únie, ktorá stanovuje podmienky rozvoja obnoviteľných zdrojov vo výrobe elektriny, vykurovania, klimatizácie či dopravy. Komisia požiadala Súdny dvor EÚ, aby obom štátom vymeral pokuty, ak sa pravidlám nepodriadi.

Európsky blok sa v roku 2018 zhodol na smernici, ktorá stanovuje k roku 2030 celoúniový podiel obnoviteľných zdrojov na výrobe energie na 32 percent. Jej cieľom je tiež zjednodušiť administratívu pre zavádzanie ekologicky šetrných zdrojov a zabezpečiť ich cenovú výhodnosť.

Členské štáty mali smernicu previesť do svojich zákonov do polovice roka 2021, Slovensko a Bulharsko to ale neurobili. Komisia zohráva v EÚ úlohu orgánu, ktorý dohliada nad plnením pravidiel. Preto s oboma krajinami začala konanie, ktorého viaceré kroky ich však nepresvedčili k náprave. Dnes sa preto obrátila na súd, ktorý môže štátom vymerať pokutu načítanú dovtedy, kým sa únijnému právu podriadi.