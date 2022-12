Nemecko a Švajčiarsko chcú posilniť policajné kontroly na hraniciach

Spoločné policajné hliadky majú byť nasadené aj vo vlakoch premávajúcich zo Švajčiarska do Nemecka. Okrem toho má byť prostredníctvom cezhraničných pátracích akcií posilnený boj proti prevádzačom. "Otázky migrácie sa neriešia v rámci jedného štátu, ale na celoeurópskej úrovni," povedala Faeserová na spoločnej tlačovej konferencii so švajčiarskou ministerkou. "Na urýchlenie vyhostenia osôb bez nároku na azyl je dôležitá úzka spolupráca," doplnila Kellerová-Sutterová. "Chceme zabrániť tomu, aby osoby, ktoré nepotrebujú ochranu, zaťažovali naše azylové systémy," dodala.

Akčný plán z roku 2016

Nemecko a Švajčiarsko vypracovali akčný plán v tejto oblasti už v roku 2016 a tieto opatrenia majú byť teraz rozšírené. Faeserová uviedla, že od septembra sa počet uchádzačov o azyl prichádzajúcich do Nemecka tzv. balkánskou trasou zvýšil, a to aj na hraniciach so Švajčiarskom, kde občas zachytili až 1000 migrantov denne.