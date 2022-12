Prezidentské voľby v Česku by v novembri vyhrala Nerudová: Babiš by bol rovno za ňou

PRAHA - Ak by sa prezidentské voľby v Česku konali v novembri, vyhrala by ich ekonómka a bývalá rektorka Mendelovej univerzity v Brne Danuše Nerudová. Ukázal to najnovší prezidentský model agentúry Median, informuje spravodajkyňa v Prahe.

Pre Nerudovú ide doteraz o najlepší výsledok v prieskumoch všetkých agentúr, keď sa prvýkrát dostala do čela prezidentských kandidátov. V prvom kole voľby by získala 28 percent hlasov. Od posledného prieskumu Medianu v októbri si polepšila o 13 percentuálnych bodov. Prezidentský model ukázal, že sa rozšírilo spektrum jej prípadných voličov. Prieskumy doteraz ukazovali najvyššiu podporu u mladých ľudí a podľa Medianu sa jej podpora zvýšila vo všetkých vekových skupinách.

Tesne za ňou by skončil expremiér Babiš

Na druhom mieste by v prvom kole skončil expremiér a predseda hnutia ANO Andrej Babiš so ziskom 26,5 percent. V porovnaní s októbrom si polepšil o 4,5 percentuálneho bodu. V dueli Nerudová - Babiš v druhom kole voľby by podľa modelu zvíťazila Nerudová v pomere 60:40. Bývalý predseda vojenského výboru NATO Petr Pavel by skončil tretí so ziskom 23,5 percenta voličov. Pavel si od posledného prieskumu Medianu polepšil o 1,5 percentuálneho bodu. V prípadnom druhom kole by Babiša porazil Pavel a tiež ďalší kandidáti Pavel Fischer a Marek Hilšer. Tí by však v prvom kole získali 5,5 a 3,5 percent hlasov.

Polepšili si všetci na čele rebríčku

Median zdôrazňuje, že preferencie si zvýšili všetci traja "čelní kandidáti". "Je viditeľný presun podpory od ostatných kandidátov k týmto trom, ktorý je čiastočne daný uzatvorením registrácie kandidátov do prezidentských volieb," vysvetľuje Median. Prieskum sa uskutočnil v období od 9. novembra do 7. decembra 2022 a zúčastnilo sa na ňom 1010 respondentov.