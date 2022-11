Šokujúce VIDEO napadnutie tínedžerky: Mlátili ju na zemi a kopali do hlavy!

KARLSBAD – Na sociálnych sieťach sa začalo šíriť video ako dve dospievajúce dievčatá mlátia tretie. Aj napriek tomu, že už bola na zemi, do nej ešte surovo kopali. Okoloidúci nezasiahli a k celému incidentu sa len nečinne prizerali.

Šokujúce scény sa odohrali na stanici metra v meste Karlsruhe na juhozápade Nemecka. Zatiaľ nie je známa identita obete ani páchateliek. Polícia po nich intenzívne pátra. Video, ktoré má 40 sekúnd zaznamenáva celý incident aj s okoloidúcimi. Tí sa do bitky nechceli zapojiť a mladú dievčinu nezachránili, informuje nemecký Bild.

Jedna z páchateliek potiahla napadnutú tínedžerku za vlasy a stiahla ju k zemi, druhá ju udrela päsťou do tváre a keď už ležala na zemi, kopla ju do hlavy. To už sa spolupáchateľke zrejme prestalo páčiť a s vetou „prestaň, je chorá“ svoju kamarátku stopla. Tá ešte za obeťou kričala, že obeť „každého uráža“. Obeti sa nakoniec podarilo utiecť.

„O videu vieme. V súčasnej dobe prípad vyšetrujeme“, povedal pre denník Bild vyšetrovateľ Matthias Göhrig. Iba pred niekoľkými týždňami polícia v Karlsruhe informovala o podobnom prípade na inej stanici metra. Vtedy tínedžerská skupina dievčat prenasledovala a zbila iné 14-ročné dievča.