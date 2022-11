Šírenie iránskych zbraní je hrozbou pre Európu, tvrdí Ursula von der Leyenová

MANÁMA - Šírenie zbraní zo strany Iránu je hrozbou pre Európu. Vyhlásila to v piatok na konferencii s názvom Manámsky dialóg v hlavnom meste Bahrajnského kráľovstva predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. Poznamenala tiež, že Irán so svojím najväčším spojencom Ruskom prostredníctvom dodávok zbraní vrátane dronov podkopáva "základné pravidlá a princípy nášho globálneho poriadku". Informovala o tom agentúra AFP.

Šéfka EK poznamenala, že viaceré krajiny Perzského zálivu už roky upozorňujú na to, že Irán zásobuje takzvané darebácke krajiny dronmi. "Je to recept na neustále zahraničné zasahovanie, na nikdy nekončiace násilie a nestabilitu. A to jednoducho nemôžeme akceptovať," zdôraznila. "Trvalo nám príliš dlho, kým sme pochopili veľmi jednoduchý fakt, že zatiaľ čo pracujeme na tom, aby sme zabránili Iránu vo vývoji jadrových zbraní, musíme sa zamerať aj na iné formy šírenia zbraní – od dronov po balistické rakety," povedala von der Leyenová s tým, že ide o "bezpečnostné riziko nielen pre Blízky východ, ale pre nás všetkých".

EÚ uvalila sankcie na viac ako 30 iránskych predstaviteľov

Európska únia v pondelok uvalila sankcie na viac ako 30 iránskych predstaviteľov a organizácií v súvislosti s násilnými zásahmi bezpečnostných síl na protivládnych protestoch. Teherán následne varoval pred "náležite tvrdou" odozvou. Von der Leyenová však naznačila, že EÚ chce prijať voči Iránu ďalšie sankcie. "Koordinujeme sa s partnermi a spojencami, aby sme prijali ďalšie sankcie proti Iránu v reakcii na šírenie iránskych dronov," poznamenala. Irán priznal, že Rusku poslal bezpilotné lietadlá, avšak nástojil na tom, že boli dodané ešte pred vypuknutím vojny na Ukrajine. Šéfka EK tiež uviedla, že Európa nahradila väčšinu ruského plynu zásobami zo "spoľahlivých" zdrojov. "Naše zásobníky sú naplnené na 95 percent," povedala s tým, že na tohtoročnú zimu je plynu dostatok, výzvou však bude tá budúcoročná.