Vyše 300 ľudí prišlo o život počas protestov po smrti Mahsy Amíníovej

Medzi obeťami je aj 47 mladistvých osôb a 38 príslušníkov bezpečnostných zložiek, uviedla v sobotu aktivistická tlačová agentúra HRANA so sídlom v USA. Vyše 14-tisíc osôb bolo počas nepokojov zadržaných. Vlna protestov prepukla po tom, ako 16. septembra zomrela 22-ročná Amíníová. Tú tri dni predtým v Teheráne zadržala mravnostná polícia za údajné nevhodné oblečenie.

Nepokoje sa rozšírili do vyše 130 miest v krajine a predstavujú jednu z najväčších výziev pre náboženské vedenie krajiny, ktoré sa dostalo k moci po revolúcii v roku 1979, píše AFP. Iránski študenti protestovali i v sobotu a prevádzkovatelia obchodov vstúpili do štrajku. Bezpečnostné zložky počas uplynulého týždňa prijali nové opatrenia s cieľom zabrániť študentským protestom v Teheráne. Tí však aj napriek tomu vyšli do ulíc vo viacerých mestách vrátane Amíníovej rodiska Sakíz v provincii Kurdistan, píše AFP.