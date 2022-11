Škandál! Sexuálne útoky na ponorkách Royal Navy: Tak zlé to bolo pre ženy na palube

Nadriadený ju sexuálne obťažoval a medzi spolubojovníkmi na palube ponorky koloval „zoznam znásilnených“. Dôstojník umiestnil nahé fotografie do jej kabíny a nechal jej peniaze s výslovnými žiadosťami o sexuálne ústupky, píše Daily Mail.

Kolega sa na ňu vrhol, keď Sophie Brooková spala. Zmizli jej aj podprsenky.

30-ročná Sophie Brooková bola prvou dôstojníčkou Kráľovského námorníctva, ktorá slúžila na ponorkách – a v skutočnosti bola na dobrej ceste stať sa prvou ženou kapitánkou ponorky.

Sexuálne útoky v kráľovskom námorníctve potvrdili aj ďalšie ženy v Kráľovskom námorníctve a teraz sa začalo vyšetrovanie.

Sophie Brooková hovorí: "Milovala som tú prácu, matematiku, riadenie ponorky, bolo to úžasné. Je len nešťastné, že 'klub starých mužov' robí z tohto miesta také nepriateľské a pre ženy nepríjemné miesto. To nie je miesto pre ženy. je mi veľmi smutno, keď to hovorím."

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Sophie Brooková opustila námorníctvo, keď bola vyšetrovaná a postavená pred vojenský súd za únik informácií o umiestnení svojej ponorky v e-maile svojmu priateľovi. Vlani v januári odstúpila zo svojho postu, no v júni bola formálne prepustená a dostala podmienečný štvormesačný trest.