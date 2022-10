Dodávky plynu cez Jamal na východ vzrástli a cez Ukrajinu sú stabilné

BERLÍN - Toky plynu cez plynovod Jamal smerom na východ z Nemecka do Poľska v stredu ráno vzrástli, zatiaľ čo toky ruského plynu do Európy cez Ukrajinu zostali stabilné. Informujeme na základe správy Reuters.

Nemecký operátor Gascade informoval, že výstupné toky na stanici Mallnow, ktorá leží v blízkosti hraníc s Poľskom, boli v stredu medzi 8. a 9. hodinou miestneho času na úrovni 5.476.552 kilowatthodín (kWh) za hodinu, v porovnaní s menej ako 2.300.000 kWh/h v skorších hodinách. Tento nárast bol v súlade s nomináciami, respektíve s požiadavkami na plyn.

VIDEO Eduard Heger na summite EÚ o korekčnom mechanizme na úpravu cien plynu

Len malá zmena

Nominácie na transport ruského plynu na Slovensko z Ukrajiny cez hraničný bod Veľké Kapušany dosiahli 36,8 milióna metrov kubických metrov (m3), čo je oproti predchádzajúcemu dňu len malá zmena, ukázali údaje ukrajinskej prepravnej sústavy. Ruský Gazprom v stredu uviedol, že cez Ukrajinu dodá do Európy 42,6 milióna m3 plynu, čo je objem ako v predchádzajúcich dňoch.

Toky plynu cez plynovod Nord Stream 1, ktorý vedie cez Baltské more z Ruska do Nemecka, zostali na nule. Potrubie bolo odstavené 31. augusta pôvodne na trojdňovú údržbu, ale Rusko ho už neuviedlo späť do prevádzky pre technické problémy, z ktorých obvinilo západné sankcie. Neskôr došlo na Nord Stream 1 aj paralelnom potrubí Nord Stream 2 k sérii výbuchov, ktoré ich poškodili.