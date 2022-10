Strašná tragédia: Pacient prišiel v sanitke o život, dôvod smrti je zarážajúci

Keď sanitka priviezla pred nemocnicu v Manchestri pacienta, ten musel čakať na personál, ktorý mal vyjsť za ním z budovy. Stav staršieho muža bol však vážny. Kým zdravotníci prišli k sanitke, nebolo už koho zachraňovať. Najväčším problémom bolo, že sanitári nemohli muža vybrať von z vozidla a preniesť ho do budovy. Nemocnica mala totiž obsadené všetky lôžka. Informuje o tom Manchester Evening News.

Pacient bol vo vážnom stave prevezený do Fairfield General Hospital na antibiotickú liečbu. Lekári však už nestihli zasiahnuť. Tragédia sa odohrala v utorok 18. októbra. Celá Británia bola na nohách už pred touto udalosťou. Sanitári vyhlasujú, že kvôli nedostatku lôžok sa zo sanitiek stáva "ďalšie oddelenie". Okrem toho boli už nie raz svedkami, že v nemocnici Fairfield General Hospital čakali pacienti vo vážnom stave pred ambulanciami celé hodiny, pretože nemocnica nemala dostatok lôžok. North West Ambulance Service začala celú tragickú udalosť vyšetrovať.

Čakal príliš dlho

Problém s kapacitami v nemocniciach bolo cítiť na britských ostrovoch už počas leta. S príchodom zimy sa situácia ešte zhoršuje. V osudný deň priviezla sanitka pred nemocnicu pacienta so zápalom pľúc. Ten musel čakať na zdravotníkov v zadnej časti vozidla, pretože všetky lôžka v nemocnici boli obsadené. V sanitke mu bola nasadená antibiotická liečba. Po chvíli však prišlo k zástave srdca. Keďže išlo o staršieho muža, bol tu zavedený príkaz DNR, teda zákaz resuscitovať. Záchranári už nemohli nič robiť.

Smrť vyvolala pobúrenie, pretože zástave srdca by sa možno dalo zabrániť, ak by bol pacient v nemocnici na lôžku a pod dohľadom lekárov. "Pacient zomrel v zadnej časti sanitky, ktorá už nejakú dobu parkovala pred nemocnicou. Je to šialené. Niekedy som zažil situáciu, že som končil nočnú službu, no pacienti, ktorých som priviezol ešte stále čakali na vyšetrenie. V ambulancii sú potom aj osem hodín, Tam ich vyšetria a pošlú domov," uviedol istý záchranár.

Záchranári nie sú lekári

Špecializáciou záchranára je akútny zásah a čo najrýchlejší prevoz pacienta k lekárovi. Ich prax je v tomto obmedzená. Sú tu jednoducho veci, na ktoré nie sú vyškolení. "Ten pacient nemal takto zomrieť. Nie je to však ani chyba zamestnancov. Tí pracujú ako len môžu. Problémom je systém, ktorý už nemá kapacitu na to, aby sa vyrovnal s dopytom. Dopyt už mesiace prevyšuje kapacitu," tvrdia zdravotníci.

Pacienti, ktorí dostanú lôžko, nemôžu byť z nemocnice prepustení, pretože nie je dostatok prostriedkov na to, aby sa o nich postarali doma alebo v ústavnej starostlivosti. Britskí zdravotníci tvrdia, že do nemocníc prichádza čoraz viac ľudí. Problém je so starnúcou populáciou. Pacienti sú viac a častejšie chorí. S tým súvisí aj väčšia zdravotná starostlivosť. Navyše nemocnice už roky trpia na nedostatok personálu.