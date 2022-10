Na Ukrajinu bol povolaný generál s krvavou minulosťou: Chystá sa Rusko vypustiť jadrové zbrane?

MOSKVA/KYJEV – Vývoj vojny na Ukrajine sa od jej začiatku z konca februára rapídne otočil. Rusko prišlo v tomto konflikte o mnoho vojakov aj vojenskej techniky. Ruský prezident Vladimir Putin začal povolávať generálov z iných častí sveta. Len prednedávnom sa dostal do velenia muž, ktorý si pre svoje drastické postupy v Sýrii vybudoval prezývku "generál Armagedon".

Putin postavil do čela svojej armády obávaného generála, ktorý bojoval pod ruskou vlajkou v piatich rôznych vojnách. Sergej Surovikin nechával po sebe spustošené mestá a milióny mŕtvych. Z tohto dôvodu mu prischla prezývka Armagedon, informuje Daily Mail. Ruský prezident ho teraz potrebuje na Ukrajine, konkrétne v chersonskej oblasti, kde sa plánuje evakuácia ruských civilistov. Západ je stále názoru, že vo vzduchu visí hrozba jadrovej vojny, ku ktorej sa môže Putin uchýliť v podstate kedykoľvek.

Zmena vedenia vojny

Sergej Surovikin bol menovaný do čela hlavného velenia ruského vojska na Ukrajine dňa 8. októbra. O dva dni neskôr bol zahájený mohutný raketový útok na celé územie Ukrajiny. Útoky neboli smerované len na strategické, ale aj civilné ciele. Zasiahnuté boli obytné štvrte, parky, ihriská a centrá veľkých miest. Surovikin nezostal svojej povesti zo Sýrie nič dlžný. Vojenskí analytici si všimli, že Rusi v poslednej dobe využívajú rakety čoraz viac. Príkladom by mohli byť aj kamikadze drony dodané Iránom.

Surovikin je vojnový zločinec. V Sýrii použil proti nepriateľovi bojový plyn. Na Ukrajine môže nastať obdobná situácia, pretože raketové útoky, ktoré začali v pondelok 10. októbra, sú jeho špecialita v každom konflikte. V Sýrii takto zbombardoval mestá Aleppo a Idlib. V 80. rokoch slúžil v Afganistane. Po rozpade Sovietskeho zväzu sa jeho tanková divízia postarala o smrť troch ľudí, ktorí v Moskve ochraňovali prezidenta Borisa Jeľcina. Za tento incident bol väznený, no neskôr ho súd prepustil na slobodu, pretože mal len plniť rozkazy. Surovikin bol s ďalšími dvanástimi generálmi zatiahnutý aj do incidentu z 90. rokov, kedy vyhorel sklad zbraní na Sibíri. Trestu sa vyhol, pretože bol vtedy na údajnej dovolenke.

Galéria fotiek (3) Generál Sergej Surovikin

Zdroj: SITA/AP/Russian Defense Ministry

Hrôzy v Čečensku

Surovikin má na rukách aj ďalšie zločiny. Vojaci, ktorí pod ním slúžili, mali Čečencom vypaľovať domy a fyzicky ich týrať. Mal sa dokonca vyhrážať zabitím novinárovi a opozičnému politikovi, ktorý lustroval obchodné aktivity jeho ženy. Surovikinovci patria totiž medzi najväčších ruských oligarchov.

3. The second Chechen war. pic.twitter.com/1ZBoQhhPru — X Soviet 🇺🇦 (@XSovietNews) December 14, 2019

Jeho najväčšia krutosť sa spája s rokom 2005. Počas druhej vojny v Čečensku sa skupina, zhruba deviatich jeho vojakov, dostala "pod nápor streľby" a zrútil sa na ňu celý dom. Miestne média však informovali, že niektorí vojaci boli opití a nešťastne strelili do strechy. Surovikin to pokladal za propagandu a verejne vyhlasoval, že chystá odvetu. O pár dní bolo zabitých 24 Čečencov a osem ďalších zadržali.

Putin mu dôveruje

Surovikin je veterán z vojen v Afganistane, Tadžikistane aj v Čečensku, ale práve v Sýrii si upevnil povesť krutého a bezohľadného generála, ktorá mu dokonca vyniesla ocenenie v podobe medaily - Hrdina Ruska. Správa Human Rights Watch označila Surovikina za vojenského generála, ktorý útočí raketami aj na domy, centrá miest, školy a zdravotné zariadenia. Podľa júlovej správy ministerstva obrany viedol Surovikin do začiatku októbra jednotky "Juh" na Ukrajine. Odborníci sa domnievajú, že Putin ho vymenoval s cieľom získať opäť prevahu v konflikte na Ukrajine. Čečemský vodca Ramzan Kadyrov vyhlásil, že ruská invázia na Ukrajinu je teraz vďaka generálovi Armagedon v spoľahlivých rukách.

Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA/AP/Alexei Druzhinin

Vojenský analytik Forbes McKenzie, šéf McKenzie Intelligence, pre Sky News uviedol, že Surovikinova povesť je dôvodom jeho vymenovania. "Tento generál je považovaný za hrdinu bývalého Sovietskeho zväzu. Preukázal svoju schopnosť viesť vojnu, ktorá zahŕňa jadrové, biologické a chemické zbrane," dodal. Putin podľa neho potrebuje veliteľov, ktorí by boli schopní vykonať takéto útoky. "Je to muž, ktorý v nedávnej histórii použil chemické zbrane, takže to len demonštruje jeho skutočné schopnosti," povedal.