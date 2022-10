KĽDR spustila delostreleckú paľbu pri námorných hraniciach s Južnou Kóreou

Delostrelecké granáty, ktoré Severná Kórea vypálila do Žltého a Japonského mora, dopadli do blízkosti námorných hraníc oboch krajín pri východnom aj západnom pobreží Kórejského polostrova. "Dôrazne vyzývame Severnú Kóreu, aby takéto aktivity okamžite zastavila," uviedla juhokórejská armáda. Dodala, že "pokračujúce provokácie zo strany KĽDR... podkopávajú mier a stabilitu na Kórejskom polostrove" aj vo svete. Podľa pozorovateľov takáto paľba predstavuje priame porušenie dohody z roku 2018 o hraničných pásmach a bezletových zónach v okolí pozemných a námorných hraníc, ktorú obe Kórey uzavreli v roku 2018.

Projektily mali dopadnúť do nárazníkovej zóny

Severokórejské projektily podľa Soulu nedopadli do teritoriálnych vôd Južnej Kórey, ale do nárazníkovej zóny vytvorenej na základe uvedenej dohody. Ide o druhé priame porušenie tejto dohody od minulého piatka, keď Pchjongjang odpálil približne 170 delostreleckých projektilov pri východnom aj západnom pobreží Kórejského polostrova. Severná Kórea minulý týždeň okrem toho skúšobne odpálila ďalšiu balistickú strelu. Uskutočnila aj prelet vojenských lietadiel v blízkosti ostro stráženej hranice so svojím južným susedom.