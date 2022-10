Ohavný čin v ČR: Nepočujúci okrádal svojich známych a dôchodcov! Kým sa s nimi rozprával, jeho komplici...

V Brne operuje skupina ľudí, ktorá okráda nepočujúcich a najmä dôchdodcov priamo v ich bytoch. Patrí k nim aj nepočujúci muž, vďaka ktorému sa dostali k jeho kontaktom z detstva a urobili z nich obete svojich činov. Odpudivé jednanie skuopiny má na svedomí najmä ich postihnutý člen, pretože podľa policajnej správy to celé začalo návštevou jeho rodinnej známej, ktorá bola tiež nepočujúca.

Začal rozmýšľať nad tým, že pani je už veľmi stará a určite má nejaké peniaze uložené aj doma. Raz narazil na dve obálký, v ktorých bolo tristotisíc českých korún (12 300 eur). Dohnala ho k tomu zrejme krízová situácia, pretože za tieto peniaze mal splatiť časť svojich dlhov. Do bytu sa vracal opakovane, aj keď sa ho dôchodkyňa pýtala, kde sú peniaze. Neprekážalo mu to, pretože vedel, že na to zabudne a už sa ho to prestane vypytovať.

Všetko zachytila kamera

Po čase sa k nemu pripojili aj komplici. Dokonca starej pani vymenili zámok. Peniaze jej kradli po premyslenom pláne. Nepočujúci s ňou komunikoval v posunkovej reči, zatiaľ čo ostatní prehľadávali jej byt. Polícii Českej republiky sa podarilo získať jeden zo záznamov, kde táto skupina okráda už inú nepočujúcu dôchodkyňu. Zatiaľ čo im stará pani pripravuje kávu, oni sa za jej chrbtom pri stole rozprávajú v posunkovej reči, čo začnú prehľadávať ako prvé.

Keď muž vyláka dôchodkyňu z miestnosti pod zámienkou, že dole ju čaká známa, jeho partnerka otvorí skriňu a vytiahne z nej peniaze. Pani však po návrate zistí, že jej zmizli a obviní ju, že jej ich ukradla. Mužovi následne povedala: "Kradneš, som bez dôchodku, budem si musieť požičať." Situácia pokračuje ďalej a nakoniec jej zlodeji vysvetľujú, že ich musela uložiť niekde inde.

Možný trest

V policajnej správe sa uvádza, že páchateľom hrozí za krádež a porušenie domácej slobody trojročný trest odňatia slobody, spomínanému mužovi dokonca päť rokov. Polícia ďakuje za spoluprácu zástupcom Únie nepočujúcich, ktorí pomáhali pri tlmočení posunkovej reči vo videu.