Ukrajinský minister naletel! Pri falošnom telefonáte priznal, že Ukrajina stojí za údermi na Kryme

Telefonát s Kulebou viedol domnelý Michael McFaul, niekdajší americký veľvyslanec v Moskve. Falošnému diplomatovi Kuleba okrem iného povedal, že Kyjev pripravuje protiofenzívu na južnom fronte, a to v "blízkej spolupráci so svojimi partnermi, Spojenými štátmi a Britániou". "Krym nie je bezprostredným operačným cieľom. Ale či sa ma pýtate, kto spôsobuje výbuchy na Kryme alebo v Belgorode, tak vám súkromne poviem, že áno, sme to my," povedal Kuleba v hovore.

Kyjev sa k zodpovednosti za údery na ruskom území a na Ruskom anektovanom Krymskom polostrove oficiálne nehlási. Podľa Ruska za útokmi však nepochybne stojí Ukrajina, na území ktorej ruská armáda podnikla tento rok vo februári inváziu. Veľkú pozornosť prilákala najmä sobotná mocná explózia na Kerčskom moste, ktorý spája ruskú pevninu s Krymom. Moskva tento týždeň uviedla, že za útokom stoja ukrajinské tajné služby. Tie ruské vyšetrovanie označili za absurdné a odmietli ich komentovať.

Falošný telefonát podľa agentúry DPA zorganizovalo rovnaké duo ruských komikov, Vladimir Kuznecov a Alexej Stoljarov prezývaní Vovan a Lexus, ktorí v lete napálili starostu troch európskych miest. Vedenie Berlína, Viedne a Madridu pri videohovoroch rokovalo s falošným starostom Kyjeva Vitalijom Kličkom. Kuznecov a Stoljarov sú v Rusku známi svojimi falošnými telefonátmi s politikmi i medzinárodnými celebritami. Komíciu podľa DPA nedávno v rozhovore uviedli, že spolupracovali s internetovou platformou patriacou ruskej štátnej spoločnosti Gazprom.