Tvrdé slová šéfa diplomacie EÚ! Ak Putin použije na Ukrajine jadrové zbrane, ruská armáda bude zničená

"Putin hovorí, že neblafuje. Nemôže si dovoliť blafovať a musí byť jasné, že ľudia podporujúci Ukrajinu, členské štáty Európskej únie, Spojené štáty a NATO tiež neblafujú," povedal Borrell vo štvrtok v Bruseli. Dodal, že akýkoľvek jadrový útok proti Ukrajine podnieti odpoveď, nie jadrovú, no takú silnú, že ruská armáda bude zničená.

Malo by to vážne následky

Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg vo štvrtok na zasadnutí Severoatlantickej rady (NAC) uviedol, že základným účelom jadrového odstrašovania NATO je zachovať mier a zabrániť nátlaku voči spojencom Aliancie, píše Reuters. Dodal, že okolnosti, za ktorých NATO možno bude musieť použiť jadrové zbrane, sú "extrémne vzdialené". Šéf NATO povedal, že ak by Rusko použilo akékoľvek jadrové zbrane proti Ukrajine, malo by to vážne následky. "Nebudeme špecifikovať, ako presne zareagujeme. Zásadne to však zmení povahu konfliktu," dodal.

USA a NATO sa doposiaľ vyhýbali priamemu zapojeniu do vojny

Putin nedávno vyhlásil, že na ochranu ruského územia – vrátane štyroch anektovaných ukrajinských oblastí – je odhodlaný použiť "všetky dostupné prostriedky". Podpredseda ruskej Bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev v nadväznosti na to otvorene hovoril o možnom použití strategických jadrových zbraní na ochranu krajiny. USA a NATO sa doposiaľ vyhýbali priamemu zapojeniu do vojny na Ukrajine pre obavy, že by tým vyvolali katastrofický jadrový konflikt s Moskvou, pripomína AFP.