MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj sa usiluje o dôveru obyvateľstva: Prví mobilizovaní ruskí záložníci prišli do Donbasu

6:08 Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková nevidí v súčasnosti žiadnu šancu na rokovania o ukončení ruskej inváznej vojny proti Ukrajine. Povedala to pre utorkové vydanie regionálneho denníka Neuen Osnabrücker Zeitung. Informovala o tom agentúra DPA. Rokovací návrh Putina je podľa nej v znení: "My vám ukradneme krajinu, podmaníme si vašich občanov a vy to potom môžete podpísať". "To je presný opak mieru. To je teror a nesloboda," vyhlásila šéfka nemeckej diplomacie.

6:00 Piatim veliteľom ukrajinského pluku Azov, ktorí bránili oceliarne Azovstaľ a len nedávno sa dostali z ruského zajatia, udelil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj rad Zlatej hviezdy a titul Hrdina Ukrajiny. Zelenskyj o tom informoval v pondelok v statuse na sociálnej sieti Facebook a dodal, že vyznamenania im v Turecku odovzdal vedúci prezidentskej kancelárie Andrij Jermak.