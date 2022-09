VIDEO Obrovské vily, bazény aj výbehy pre psov: Moderné atómové kryty pre oligarchov: NEUVERITEĽNÉ...TOTO všetko je pod zemou!

V prípade jadrového útoku, o ktorom ruský prezident Vladimir Putin hovorí po útoku na Ukrajinu čoraz častejšie, by boli následky doslova katastrofálne. Milióny ľudí by v okamihu zhorelo na popol, ďalší by nemali šancu sa skryť pred rádioaktívnym mrakom a veľká časť pôdy by bola kontaminovaná tisícky rokov. Najbohatší ľudia na svete majú možnosť sa zabezpečiť aj v prípade takejto apokalypsy.

Kniha "Survival Of The Richest" od profesora Douglasa Rushkoffa, technologického experta na City University of New York poukazuje na fakty a situácie, ktoré prežil na vlastnej koži. Jedného dňa dostal Rushkoff možnosť navštíviť obývateľný komplex hlboko pod zemou, kde sa podľa svojich slov stretol s piatimi najbohatšími mužmi Ameriky. "Všetci pochádzali z vyššej spoločnosti. Minimálne dvaja boli miliardári," spomína.

Týchto ľudí vôbec nezaujímali otázky, ktoré si Rushkoff pripravil. Rushkoffa sa pýtali na názor, v akej časti sveta si majú postaviť bunkre, kde bude mať zmena klímy najmenší efekt a kde v prípade jadrovej vojny dopadnú rakety. Ako Rushkoff zdôrazňuje vo svojej knihe, pravdepodobnosť, že opevnený bunker skutočne ochráni svojich obyvateľov, je veľmi malá. "Dostane sa to všade. Radiácia je schopná presakovať cez tie najpevnejšie materiály. Vzduchové filtre je potrebné pravidelne vymieňať a aj tak môžu prestať fungovať. Vystúpiť v tom čase na povrch bude samovražda," opisuje.

Výroba

Podľa Roberta Vicina, zakladateľa kalifornského dodávateľa bunkrov Vivos, má Bill Gates obrovské atómové kryty pod každým zo svojich obytných domov. "Jeho šéf bezpečnosti nás navštívil pred pár rokmi. Pre týchto multimiliardárov je to najnovšia forma poistenia," povedal. Spoločnosť Rising S Company v Texase vyrába luxusné bunkre Aristocrat. Sú tak veľké, že sa do nich pohodlne zmestí aj 50 ľudí. Ich súčasťou je domáce kino, sauna, posilňovňa, bowlingová dráha a samozrejme bazén. Dokonca sa k nim dá pristavať park alebo golfové ihrisko.

Najväčší bunker, aký sa spoločnosti Rising S podarilo postaviť, bol vybavený krytou strelnicou. Ďalší mal priestor pre dostihovú dráhu. Kone sem bolo možné dopraviť cez výťah ukrytý v obilnom sile.

Survival Condos

Nemenej luxusné je ubytovanie v atómovom kryte zo 60. rokov Survival Condos v Kansase. Dnes je prerobený na komplex podzemných bytov, ktoré siahajú až 15 poschodí pod zemou. Majú dokonca "okná", nástenné obrazovky, na ktoré sa dajú premietať obrazy vonkajšieho sveta, a všetky byty sú vybavené bidetmi pre prípad, že by sa počas ďalšej pandémie koronavírusu zopakoval problém s nedostatkom toaletného papiera.

Is the COVID-19 pandemic causing the ultra-wealthy to flee (or prepare to flee) to their luxury survival condos inside converted nuclear missile silos and elsewhere? Enquiring minds want to know! https://t.co/ZOwVf5InIb pic.twitter.com/830iz7G3li — Stephen Schwartz (@AtomicAnalyst) March 9, 2020

K spoločným zariadeniam patria kúpele a horolezecká stena. Cena jedného apartmánu sa pohybuje od 2,6 milióna libier, s tým, že mesačné náklady nie sú nižšie ako 2 000 libier. V komplexe je dostatok potravín na 5 rokov života. Majiteľ Survival Condos Larry Hall v súčasnosti rokuje o vybudovaní nových verzií týchto zariadení v krajinách od Anglicka po Južnú Kóreu. Ponúka tiež výrobu súkromných bunkrov (od 21 miliónov libier).

Rich people are buying “survival condos” in abandoned nuclear missile silos. https://t.co/8d9v5GNVtu pic.twitter.com/mdxy5tr20C — VICE (@VICE) March 11, 2020

Gary Lynch z Rising S si spomína na jedného manažéra, ktorý utiekol z New Yorku, ako mu zúfalo zvonil, pretože zabudol kód na otvorenie tajných dverí do svojho bunkru. "Tiež sa pýtal na elektrický ohrievač a ohrievač teplej vody a na to, či potrebuje ďalšie vodné alebo vzduchové filtre," spomína Lynch. Tak sa zdá, že keď nás postihne katastrofa, pre niektorých miliardárov nebude bezpečne nikde na Zemi.

Vesmír

Program Space X, založený magnátom Tesly Elonom Muskom, skúmal posledných 20 rokov spôsoby kolonizácie Marsu a premeny ľudí na multiplanetárny druh. "Myslím, že je to neuveriteľne dôležitá vec pre budúcnosť samotného života. Vždy tu existuje hrozba, že na Zemi sa môže niečo pokaziť. Dinosaury tu už predsa nie sú!" povedal Musk začiatkom tohto roka. Ako tvrdí, astronauti na červenej planéte by sa mohli stať realitou do roku 2029, ale Douglas Rushkoff hovorí o pôjde iba o záchranný čln pre elitu. "Do esmíru sa dostanú len tí najbohatší," dodal na záver profesor Rushkoff.