Nemecký generál šokoval: Nevidím v Ukrajine žiadnu skutočnú protiofenzívu, dočkal sa ostrej kritiky

V najlepšom prípade vidí „protiútoky, ktoré možno použiť na získanie späť miest alebo jednotlivých častí frontu, ale nie na zatlačenie Ruska na širokom fronte“. Ani blížiaca sa zima „utrpenie nezmenší, práve naopak“. Ukrajinská armáda koná „múdro, málokedy ponúka široký záber a operácie vedie sebavedomo a veľmi flexibilne“.

A „ešte pred dvoma týždňami by som povedal, že o šesť mesiacov bude celý Donbas v ruských rukách. Dnes hovorím: To sa im nepodarí". Zorn však pochybuje, či Ukrajinci skutočne majú silu na protiofenzívu: „Potrebujú prevahu aspoň 3. na 1."

Generál Bundeswehru bráni nemecké dodávky zbraní, ale varuje pred ďalšími

Zorn obhajoval aj predchádzajúce nemecké dodávky zbraní: „Zoznam je značný, kvantitatívne aj kvalitatívne. Spolu s Holanďanmi sme vybavili celý ukrajinský prápor pancierovými húfnicami Panzerhaubitze 2000 plus viacnásobnými raketometmi MLRS. Obe zbrane pochádzali z vlastných zásob. Posledných z 30 gepardov sme tiež odovzdali Ukrajincom. Okrem toho sme dodali nespočetné množstvo vozidiel, munície a vybavenia. S IRIS-T posielame systém protiraketovej obrany, ktorý by sme sami chceli mať. Budeme podporovať Ukrajinu tak dlho, ako to bude potrebné."

Varuje však pred ďalšími dodávkami zbraní: „Moja rada je naozaj rozpoznať naše počty: Všetko, čo odovzdáme, potrebujeme vrátiť naspäť,“ Putin rozumie len jednému jazyku, „to je ten mocenský. Na účinný odstrašujúci prostriedok potrebujeme príslušné sily. Naši partneri sa na nás spoliehajú."

Zorn varuje: Putin má potenciál na druhý front

Zorn v rozhovore pre Focus zopakoval svoju obavu, že by Rusko mohlo otvoriť druhý front a vymenoval možné miesta útoku: „Kaliningrad, Baltské more, fínska hranica, Gruzínsko, Moldavsko... možností je veľa. Putin by mal schopnosti. Aj keď je približne 60 percent jeho pozemných síl viazaných vo vojne na Ukrajine, pozemné sily a predovšetkým ruské námorníctvo a letectvo majú stále nevyužité kapacity. Ak by Putin nariadil všeobecnú mobilizáciu, nemal by ani personálne problémy.“

Kritika vyhlásení generála

Vojenský expert Gustav Gressel z Európskej rady pre zahraničné vzťahy kritizoval Zornove slová v rozhovore. „Dôvera v Nemecko aj tak nie je príliš vysoká, aby som to povedal otvorene,“ napísal Gressel na Twitteri. "Nechápem, prečo to Nemci zhoršujú."

Britský vojnový výskumník a expert na ruskú armádu Rob Lee nazýva Zornove výroky „naozaj bizarné“. "Rusko už v apríli malo v poli asi 85 percent svojich bojových jednotiek vrátane námorných a výsadkových jednotiek. Tieto jednotky utrpeli ťažké straty a odvtedy je ruská armáda závislá od dobrovoľníkov a záložníkov," napísal Lee na Twitteri. "Takže veľká väčšina ruských jednotiek nie je k dispozícii pre akcie mimo Ukrajiny." Zornovo vyhlásenie nie je podľa Leeho ani politicky logické: "Prečo by Rusko malo zadržať 40 percent svojich ozbrojených síl, kým Ukrajina útočí na dvoch frontoch?"