FOTO Ľudia v Británii čakali celé hodiny, aby sa mohli rozlúčiť s kráľovnou Alžbetou II.

Pozdĺž brehu rieky Temža sa v stredu večer vytvoril viac než päťkilometrový rad, keď smútiaci celé hodiny čakali na svoju šancu uvidieť rakvu so zosnulou panovníčkou. Najdlhšie vládnuca britská kráľovná zomrela 8. septembra vo veku 96 rokov. Na tróne bola 70 rokov. Rakva s jej telom, zahalená do kráľovskej štandardy s imperiálnou korunou uloženou na jej vrchu, bude vo Westminsterskej sále, najstaršej časti sídla britského parlamentu, pre verejnosť vystavená 24 hodín denne až do pondelkového rána – do dňa pohrebu. Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA/AP Photo/Markus Schreiber

Rakvu neustále strážia vojaci v slávnostnej uniforme. Do Westminsterskej sály previezli rakvu kráľovnej z Buckinghamského paláca, pričom sprievod sledovali v stredu desaťtisíce ľudí. Za konským povozom s rakvou kráčala kráľovská rodina na čele s novým britským monarchom Karolom III.

Ľudia sa modlili, iní si utierali slzy

Množstvo ľudí sa na znak poslednej úcty uklonilo smerom ku kráľovninej rakve; iní sa prekrižovali či sňali si pokrývku z hlavy. Niektorí sa otočení k rakve modlili, alebo si utierali slzy. Iní so sebou vzali aj svoje malé deti v kočíkoch. Starší vojaci sa postavili pred rakvu s telom Alžbety a poslednýkrát zasalutovali svojej niekdajšej vrchnej veliteľke, opisuje AFP. Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA/AP Photo/Markus Schreiber

"Vnútri bol naozaj pokoj a bolo to neskutočne emotívne. Množstvo ľudí bolo v slzách, vládlo však úplne ticho. Bolo to také úctivé," povedala pre agentúru 50-ročná účtovníčka Sue Harveyová, ktorá po príchode zo sály plakala. Na pohrebe Alžbety II., ktorý sa v pondelok uskutoční v srdci Londýna vo Westminsterskom opátstve, sa zídu stovky svetových lídrov i monarchov. Účasť potvrdil americký prezident Joe Biden, ako aj francúzsky prezident Emmanuel Macron či japonský cisár Naruhito.