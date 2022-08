Bojovali so suchom, teraz riešia nové problémy: Umelý dážď v Číne priniesol extrémne povodne! Evakuovali státisíce

Dlhé týždne trápilo Čínu a jej provincie ničivé sucho, ktoré ohrozovalo úrodu, rieky a vodné toky vysychali a vyzeralo to tak, že tento stav bude pokračovať aj naďalej. Vládni predstavitelia sa preto rozhodli zasiahnuť do priordzeného procesu počasia a chemicky sa snažili vyvolať dážď osievaním oblakov. Ide o proces, kedy sa do vzduchu vystrelia rakety s jodidom strieborným, prípadne túto zlúčeninu do neba vypúšťajú lietadlá. Ide o overenú techniku, ktorú využívajú mnohé štáty, no často je zneužívaná dezinfoscénou a šíria ju rôzni konšpirátori.

🇨🇳 China Cloud Seeding: Drones and Rockets Bring Rainfall pic.twitter.com/GYAWdeC3cA — 𝚁𝙰𝙶𝙴 𝙰𝙶𝙰𝙸𝙽𝚂𝚃 𝚃𝙷𝙴 𝚅𝙰𝙲𝙲𝙸𝙽𝙴 (@72powpow) August 28, 2022

Číne sa týmto spôsobom podarilo sucho zastaviť a nad najohrozenejšie provincie, ako napríklad S'-čchuan na juhozápade krajiny, kde osievanie prebehlo v desiatkách kôl. A aj keď vytúžené zrážky napokon prišli, Čína po suchu musí bojovať s ďalším problémom, a tým sú extrémne záplavy. Informuje o tom portál imeteo.sk. Údajne totiž juhozápad Číny zápasí s výdatnými zrážkami, ktorých na niektorých miestach padlo až 188 milimetrov, uvádza štátna televízia CCTV. Lejaky začali naberať na sile v nedeľu a trvali až do utorka. Úrady preto vyhlásili výstrahy pred povodňami a z najrizikovejších miest evakuovali dovedna viac ako 119-tisíc ľudí.