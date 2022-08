MIMORIADNE Tragická nehoda autobusu v Chorvátsku: Viezol poľských pútnikov do Medžugoria, zahynulo najmenej 12 ľudí

K ťažkej dopravnej nehode došlo podľa prvých informácií o 5.30 h ráno na ťahu Záhreb-Goričanin v smere na chorvátske hlavné mesto, kde autobus zišiel z cesty. Polícia doposiaľ neuviedla oficiálnu príčinu tragickej nehody, neoficiálne sa však pracuje s verziou, že vodič s najväčšou pravdepodobnosťou zaspal za volantom, píše server.

Úsek diaľnice medzi obcami Breznički hum a Komin v smere na Záhreb v dôsledku nehody uzatvorili a tvorila sa kolóna. Zranených previezli do miestnych nemocníc, pričom mnohí z nich sú vo vážnom stave. Na miesto nehody prišiel aj chorvátsky minister vnútra Davor Božinovič, píše server Večernji.hr.

Havarovaný autobus viezol poľských pútnikov do Medžugoria

Poľský autobus, ktorý v sobotu ráno havaroval na diaľnici A4 severne od chorvátskeho hlavného mesta Záhreb, viezol poľských pútnikov na bosnianske katolícke pútnické miesto Medžugorie, uviedol poľský premiér Mateusz Morawiecki. Informovala o tom agentúra PAP. Morawiecki na miesto tragickej nehody vyslal poľského ministra zdravotníctva Adama Nedzielského a námestníka šéfa diplomacie Marcina Przydacza, píše PAP.

Portál večernji.hr pripomína, že dnešná nehoda poľského autobusu je jednou z najťažších, aká sa v Chorvátsku stala za posledné roky. V septembri 2008 havaroval na diaľnici medzi Splitom a Záhrebom autobus so slovenskými turistami. Štrnásť ľudí zomrelo, ďalších tridsať cestujúcich utrpelo zranenie. Vlani v júli zišiel z diaľnice pri meste Slavonski Brod autobus zaregistrovaný v Kosove mieriaci z Frankfurtu nad Mohanom do Prištiny. Desať ľudí zomrelo, 44 utrpelo zranenie. Najhoršia nehoda českého autobusu sa v Chorvátsku stala v júni 2012 pri tuneli Krpani na diaľnici zo Záhrebu do Splitu. Zomrelo osem ľudí, medzi nimi vodič. Zranenie utrpelo viac ako 40 cestujúcich. Autobus ich viezol na dovolenku do kempu neďaleko letoviska Baška Voda.