Hororová dovolenka Evy a Jarky v Chorvátsku: Už nikdy viac! Chodia tam 30 rokov, ale toto ešte nezažili

Česka Eva sa len pred niekoľkými dňami vrátila z Podgory, kde bola so svojou kamarátkou Jaroslavou. Obe ženy sú na dôchodku a oddych na Jadrane absolvujú pravidelne už viac ako tridsať rokov. Boli tu vždy zvyknuté na priezračné more, no tento rok bola situácia diametrálne odlišná. Na druhý deň po príchode ich čakal nepríjemný šok. "Okolo poludnia priplávalo niečo, čo by asi žiadny turista nechcel vidieť. Smerom k brehu sa blížila zmes peny a hnedej vody. Videli sme ľudské výkaly aj malé kúsky toaletného papiera. Strašne to smrdelo, nič podobné som v živote nezažila," opísala Eva nechutný zážitok v rozhovore s TN.cz. V ten deň už preto do mora vraj nevkročili.

Počas týždenného pobytu sa situácia zopakovala ešte dvakrát. "Kúpali sa tam rodiny s deťmi, babky ako my, väčšina ani netušila, čo tam plávalo pred nimi. Viacero ľudí však odišlo z pláže preč," pokračovala Eva.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Tieto kamarátky nie sú jediné, ktoré počas tohtoročnej sezóny zažili niečo podobné. Ešte na začiatku júla informoval o situácii v Podgore turista z Plzne, ktorý tam bol na dovolenke so svojou rodinou. Aj on znečistenie opísal ako dlhý pás hnedo-bielej zapáchajúcej peny, ktorá sa objavovala v mori.

Chorvátsko po prudkých búrkach bojuje s povodňami (archívne video)

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Eva s Jaroslavou boli z dovolenky v Chorvátsku nesmierne sklamané. "Toto sa turistom jednoducho nerobí," uzavrela Eva, ktorá sa budúci rok vyberie už asi do inej destinácie. Podľa Európskej agentúry pre životné prostredie patrí Chorvátsko medzi krajiny s najvyššou kvalitou kúpacích vôd. Údaje zhromaždené za rok 2021 ukazujú, že krajina bola na štvrtom mieste po Rakúsku, Malte a Grécku.