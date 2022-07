Svet plače nad smrťou malej Lizy (†4): Zabila ju ruská raketa! Posledné chvíle života, VIDEO nevhodné pre citlivé povahy

Séria videí a fotografií zverejnených na sociálnych sieťach mapuje posledné hodiny života Lizy, ktorá v marci, počas ruskej invázie, oslávila štvrté narodeniny. Jej matka Iryna prišla o nohu pri útoku, ktorý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil za "otvorene teroristický čin". Iryna vzala vo štvrtok dcéru v ružovo-čiernom kočíku do vzdelávacieho centra v centre mesta. Vinnycja leží štyri hodiny jazdy na západ od Kyjeva a väčšina miestnych mesto považovala za dostatočne vzdialené od bojovej línie.

4-year-old Liza Dmitrieva.



Killed in the Russian missile strike on a medical center in Vinnytsia today. pic.twitter.com/CYngHe1jfe — Visegrád 24 (@visegrad24) July 14, 2022

Na prvom zábere zhotovenom o 9:38 vidno dievčatko v bielych legínach a modrej džínsovej bundičke s nášivkou v tvare vajíčka na ramene, ako tlačí svoj vlastný kočík. Vlasy má zopnuté bielou sponou v tvare motýľa. Liza sa usmieva a vzhliada k matke, ktorá ide vedľa nej. Na ďalšej snímke je Liza pri nízkom stolíku vo vzdelávacom centre a prezerá si obrázkový pracovný list na logopedickom sedení.

A #Russian missile in Vinnytsia, 400 miles from the frontline, murdered Liza Dmitrieva, a 4-year-old girl with Down's syndrome who was attending a speech therapy session at an education centre, and two other children.



Liza had been filmed her walking around 90 minutes earlier. pic.twitter.com/4MMcyhmQnh — Kyle Orton (@KyleWOrton) July 14, 2022

Krátko pred jedenástou hodinou dopoludnia sa matka s dcérou vydali po chodníku pozdĺž jednej strany centrálneho Víťazného námestia vo Vinnycji. Minuli Dom dôstojníkov, budovu zo sovietskej éry s vysokými stĺpmi v priečelí, ktorá teraz slúži ako kultúrne centrum pre koncerty a predstavenia. Líza už domov nedošla. Krátko po jedenástej hodine dopoludnia totiž dopadli na námestie tri zo siedmich rakiet, údajne vypálených z ruskej ponorky v Čiernom mori. Explodovali blízko kultúrneho centra, vyrazili okná v niekoľkoposchodovej budove a zapálili desiatky áut na neďalekom parkovisku.

This is Irisha Dmitrieva, holding her 4-year old daughter Liza. This morning, russian missiles struck a residential area in Vinnytsia, killing many civilians, including Liza, who was killed instantly. Ira was severely wounded, but died later today. https://t.co/9DyOhYrd2k pic.twitter.com/IHCPsAweo7 — AVOCAT NUTA STEFAN (@AVOCATNUTASTEFA) July 15, 2022

Na ďalších záberoch, ktoré The Guardian radšej nezverejnil, je uprostred krviprelievania vidieť, ako Liza leží mŕtva v prevrátenom kočíku. Neďaleko leží odtrhnutá noha. Na niektorých záberoch je vidieť ruku vojaka, ktorý sa naťahuje po kočíku. Námestie je posiate veľkými úlomkami kovu. K oblohe stúpa hustý dym.

Liza bola jedným z troch detí, ktoré zomreli pri útoku na rušnú ulicu v meste, ktoré bolo doteraz relatívne uchránené pred ruskou inváziou. Jej matka výbuch prežila s mnohými vážnymi poraneniami. Miestny novinár hovoril s priateľkou Iryny, známej ako Ira, keď bola na ceste za kamarátkou do nemocnice.

“Today we were horrified to see a photo of an overturned baby carriage from Vinnytsia. And then, reading the news, I realised that I knew this girl,” @ZelenskaUA

Liza Dmitrieva at an education centre pic.twitter.com/9FreXHqigQ — ajit4g (@ajit4g1) July 15, 2022

"Je to moja najlepšia kamarátka. Obe máme 'slniečkové' deti," hovorí Lidia Vojtenková, pričom použila ukrajinský výraz pre deti s vývojovými problémami. "Predtým sme si spolu prenajímali byt. Keď Iru odvážali na jednotku intenzívnej starostlivosti, tak bola pri vedomí, ale Líza zomrela na mieste. Viac k tomu nemôžem povedať. Je to veľmi ťažké," dodala. Manželka ukrajinského prezidenta Olena Zelenská povedala, že dievčatko spoznala z vianočného videa, ktoré nakrútila na oslavu sviatkov.

Iryna Dmitrieva subía un story a su Instagram paseando con su hija Liza a una cita médica. Una hora después de subir el story, un misil ruso impactó en Vinnytsia. Liza ha muerto en el instante, su madre se encuentra en estado crítico. #Rusiaterrorist pic.twitter.com/XPn2ScWOaU — Nora (@NoraLekue) July 14, 2022

"Všetkých nás vydesilo video prevráteného detského kočíka vo Vinnycji. A po tom, keď som čítala správy, som si uvedomila, že to dievča poznám," napísala vo štvrtok večer vo svojom príspevku na Twitteri. Na videu, ktoré zverejnila spolu so svojím komentárom, je vidieť, ako Liza s prvou dámou maľuje vianočné ozdoby.