Nechutné odhalenie: Rusi majú na Ukrajine využívať psy ako smrteľnú nástražnú bombu pre civilistov

Galéria fotiek (1) Pes sa zotavuje so zranení, ktoré mu spôsobili ruskí vojaci

Zdroj: profimedia.sk

MOSKVA - Je to jednoducho kruté. Ďaleko za frontovými líniami operujú Putinove špeciálne jednotky, aby zlomili morálku ukrajinských civilistov. Podľa medializovaných informácií tam psy používajú ako nástražné bomby. Psa predtým zbijú, aby sa nevládal hýbať a civilisti by sa ho mali snažiť potom zachrániť. Pritom by vyleteli do vzduchu.