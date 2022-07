Oslovenie „prezident“ Rusov omrzelo: Putinovi vymysleli nový titul, chcú mať z neho vládcu

MOSKVA – Verní spojenci Vladimira Putina nepovažujú oslovenie „prezident“ už za adekvátne. Pre najvyššie postaveného muža v Rusku preto navrhujú používať nové oslovenie a to vládca, prípadne majú ešte jednu alternatívu. Kremeľ voči tejto novinke zatiaľ nezaujal žiadne stanovisko.

Zmena oslovenia má súvisieť s údajným ruským zámerom nahradiť slová a pojmy, ktoré majú pochádzať zo Západu, novými. Takéto zmeny považujú za nevyhnutné z dôvodu konfliktu na Ukrajine. Informoval o tom portál Sky News.

S návrhom prišla Liberálnodemokratická strana Ruska, ktorá je známa svojou lojalitou voči Putinovi. Ústavné zmeny podľa nich zatiaľ v pláne nie sú, no to, ako sa nazýva najvyššia pozícia v Rusku, považujú za veľmi dôležité. Okrem pomenovania „vládca“ navrhli ešte jednu alternatívu, a to „hlava štátu.“

Nápad oslovovať Putina titulom „vládca“ a nie „prezident“ je podľa hovorcu Kremľa Dmitriho Peskova pre nich novinkou. Zatiaľ voči nemu žiadne stanovisko nezaujali.