Začalo sa rokovanie šéfov diplomacií G20: Prítomný je aj Lavrov, ktorý poslal jasný odkaz USA

"Hlavným bodom programu stretnutia ministrov zahraničných vecí G20, na ktorom sa zúčastní aj šéf európskej diplomacie Josep Borrell, je energetická a potravinová kríza, ktorú zhoršila ruská invázia (na Ukrajinu)," povedala vo štvrtok hovorkyňa EÚ pre zahraničné záležitosti Nabila Massraliová.

Indonézia zastáva rotujúce predsedníctvo v skupine G20 a na Bali usporadúva aj nadväzujúci summit šéfov štátov a vlád, ktorý sa uskutoční v dňoch 15. a 16. novembra. Jakarta na schôdzku pozvala aj ruského prezidenta Vladimira Putina. Západné krajiny však trvajú na tom, aby bol šéf Kremľa zo summitu G20 vylúčený.

Nebudeme sa vnucovať Spojeným štátom, odkazuje Lavrov

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v piatok vyhlásil, že sa nebude vnucovať Spojeným štátom, aby s ním ich predstavitelia rokovali. Vyjadril sa tak po tom, ako sa s ním na prebiehajúcom ministerskom zasadnutí G20 v Indonézii odmietol stretnúť jeho americký rezortný kolega Antony Blinken. "Neboli sme to my, kto prerušil kontakt – boli to Spojené štáty," povedal Lavrov reportérom na indonézskom ostrove Bali. "Nebeháme za nikým, aby sme mu navrhovali stretnutia," dodal.

"Naši západní partneri sa pokúšajú vyhýbať sa rozhovorom o globálnych ekonomických otázkach," povedal ďalej Lavrov. "Akonáhle otvoria ústa, pustia sa do horlivej kritiky Ruska pre situáciu na Ukrajine a nazývajú nás agresormi a okupantmi," podotkol. V súvislosti s ministerským zasadnutím G20 uviedol, že "napriek správaniu sa našich západných kolegov je to užitočná diskusia".

Šéf ruskej diplomacie sa podľa agentúry DPA rozhodol opustiť zasadnutie predčasne. "Ešte vedie bilaterálne rozhovory, potom vystúpi pred médiami a následne odcestuje," povedala pre DPA hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová. Podľa diplomatických zdrojov Lavrov opustil rokovaciu sieň bezprostredne po svojom prejave. Nevypočul si tak ani slová nemeckej ministerky zahraničných vecí Annaleny Baerbockovej, ktorá s prejavom nasledovala hneď po ňom. V rokovacej sále sedel medzi zástupcami Saudskej Arábie a Mexika.

Lavrov nebol prítomný na prejave Dmytra Kulebu

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov nebol v piatok prítomný na prejave svojho ukrajinského rezortného kolegu Dmytra Kulebu, ktorý virtuálne vystúpil na schôdzke šéfov diplomacií G20 na indonézskom ostrove Bali. Informuje o tom agentúra AFP, ktorá sa odvolala na dva nemenované diplomatické zdroje.

Lavrov sa zúčastnil na rannej schôdzke, ktorá bola zameraná na inváziu Ruska na susednú Ukrajinu. Nebol však prítomný na popoludňajších rokovaniach ministrov zahraničných vecí, spresnili diplomatické zdroje.