Zelenskyj požiadal NATO o finančnú podporu: Aliancia chce podľa Moskvy zadržiavať Rusko, summit ako dôkaz

MOSKVA - Summit NATO, ktorý v týchto dňoch prebieha v španielskom Madride, slúži ako dôkaz, že Severoatlantická aliancia sa snaží Rusko "zadržiavať", pričom Moskva považuje snahu Fínska a Švédska o vstup do NATO za destabilizujúci faktor.

Vyhlásil to v stredu námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP. "Summit v Madride potvrdzuje a upevňuje smerovanie tohto bloku k agresívnemu zadržiavaniu Ruska. Toto však našu politiku žiadnym spôsobom neovplyvní, v každom prípade si spoľahlivo a na 100 percent zaistíme našu bezpečnosť," vyhlásil Riabkov.

"Rozšírenie Severoatlantickej aliancie považujeme za čisto destabilizujúci faktor v medzinárodných vzťahoch," dodal námestník ruského ministra Sergeja Lavrova. Lídri NATO pritom plánujú v stredu oficiálne pozvať Fínsko a Švédsko do NATO po tom, ako Turecko zmenilo postoje a prestalo namietať proti ich pričleneniu k Aliancii.

Viac ako štyri mesiace po tom, ako Rusko vtrhlo na Ukrajinu, sa spojenci z 30-člennej Aliancie zišli v Madride na summite, ktorý šéf NATO Jens Stoltenberg označil za historický a transformačný z hľadisku budúcnosti tejto vojenskej organizácie. Lídri NATO sa totiž na summite plánujú dohodnúť na novej strategickej koncepcii pre Európu v súvislosti s vojnou na Ukrajine. "Bude osvojený nový strategický koncept, pričom Rusko bude označené za hrozbu pre Alianciu... To nemá nič spoločné s realitou. Je to práve Aliancia, ktorá predstavuje hrozbu pre nás," vyhlásil Riabkov v súvislosti so summitom.

Zelenskyj na summite NATO žiadal moderné delostrelectvo a finančnú podporu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu lídrom členských krajín NATO povedal, že Ukrajina v boji proti Rusku potrebuje moderné zbrane a viac finančnej pomoci. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP. "Potrebujeme viac moderných systémov, moderné delostrelectvo," povedal Zelenskyj, ktorý sa prostredníctvom videokonferencie zúčastnil na summite NATO v Madride. Finančná podpora je podľa jeho slov rovnako dôležitá ako pomoc prostredníctvom zbraní.

