Lacné lístky na vlak spôsobili problém, ktorý nikto nečakal: Vitajte v deväťeurovom pekle!

Povinné nosenie rúšok v hromadnej doprave v Nemecku ide na vedľajšiu koľaj. Niekedy sa totiž lacná jazda vlakom môže zmeniť na deväťeurové peklo. "Buďte prosím ohľaduplní a nevykladajte vašu batožinu na sedačky. Cestu za deväť eur si chú vychutnať aj ostatní cestujúci," ozýva sa každú chvíľu z reproduktorov v preplnenom regionálnom vlaku z brandenburskej Elsterwerdy do Berlína.

Súprava je plne obsadená už v Elsterwerde, veľkú časť tvoria cestujúci z Drážďan. Mnoho z nich sa totiž rozhodlo na ceste zo saskej metropoly do Berlína ušetriť, takže miesto rýchlika zvolilo jazdu regionálnym vlakom. Cesta je namiesto obvyklých zhruba dvoch hodín dlhšia o 90 minút, pričom treba rátať s najmenej jedným prestupom. Cestujúcim však ostane v peňaženke o 30 eur viac.

Sulík predstavil v Nitre prototyp vodíkového vlaku (archívne video)

Lacná doprava až k moru

Z Drážďan sa na cestu cez Elsterwerdu vydala aj Juliane s priateľmi. Každý z nich so sebou, na nevôľu ostatných cestujúcich, vláči turistický batoh s karimatkou. Spoločne totiž mieria za kamarátom až k Baltskému moru do Rostocku. Cesta im zaberie podstatnú časť dňa, pretože vyšli z Freibergu neďaleko Drážďan. Juliane ale nepochybuje, že sa jazda k moru regionálnymi vlakmi oplatí. "Pôjdeme asi sedem hodín s dvoma prestupmi, rýchlikom by to bolo päť hodín s jedným prestupom," vysvetľuje. Hlavným dôvodom boli ale ušetrené peniaze. "Ideme zadarmo, pretože doteraz by sme za tak dlhú cestu zaplatili určite viac. Je to fantastická vec," dodáva.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Bicykle vo vlakoch

Zatiaľ čo Juliane ani jej priateľov s plýnmi batohmi neopúšťa dobrá nálada, niektorí ľudia neskrývajú rozhorčenie. Rozčuľujú sa predovšetkým cestujúci s bicyklami. Všetkých okolo prosia, aby im uvoľnili trochu miesta. Práve doprava s bicyklami býva najčastejším jadrom sporov, mnohí sa s nimi totiž do vlakov nedostanú a tí, ktorým sa to podarí, potom majú problémy vystúpiť. Nemecké dráhy Deutsche Bahn a ďalší dopravcovia preto na cestujúcich apelujú, aby bicykle nechali doma, pretože nie je vôbec isté, že ich na stanici naložia do preplneného vlaku.

Problémy počas cesty

Bicykle, veľká batožina a preplnené vlaky nie sú to jediné, čo cestovanie na deväťeurový lístok dokáže skomplikovať. Veľkým problémom sú opravy na tratiach, čo sa týka aj spoja z Elsterwerdy do Berlína. Z mesta Zossen neďaleko Berlína sa vlak posúva slimačím tempom. Ďalšou ranou je mimoriadna situácia, ktorá si vyžiadala zásah hasičov. Internetové pripojenie nie je najlepšie, preto si cestujúci medzi sebou ochotne zdieľajú informácie, čo sa presne deje.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Vlak nakoniec zastavil na konci Berlína, pretože trať tu bola dočasne uzavretá. Keď sa vlak znova rozbehol, meškal minimálne hodinu. Ale ani to nebol koniec utrpenia. Súprava plných vozňov zastavila na stanici Lichterfelde, kde dostali cestujúcich od sprievodcu radu, aby radšej prestúpili na prímestskú železnicu S-Bahn, pretože vlak bude na stanici ešte nejaký čas čakať. V súprave, ktorá sa takmer vyprázdnila, zostala Juliane s priateľmi, pretože linka ide priamo do Rostocku.

Bežné zásahy polície

To, že cestovanie regionálnou dopravou nie je v dobe platnosti lacného mesačného cestovného často jednoduché, dokazujú aj pravidelné policajné tlačové správy. Situácia v preplnených vagónoch sa totiž z času na čas natoľko vyhrotí, že sprievodca musí požiadať políciu o nútené vypratanie vlaku. Výnimočné nie je ani to, že niektorých cestujúcich polícia pri takomto zásahu zadrží pre agresivitu.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Skutočnou skúškou kapacity regionálnej dopravy a trpezlivosti pasažierov však boli v Nemecku sviatky na začiatku júna. "Vitajte v deväťeurovom pekle," vítal vtedy v turisticky atraktívnom bavorskom Regensburgu sprievodca tých cestujúcich, ktorým sa do preplnenej regionálnej súpravy podarilo vôbec nastúpiť.