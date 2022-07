LONDÝN - Londýn si v sobotu pripomenul 50. výročie prvého pochodu Gay Pride. Do sprievodu sa zapojili státisíce ľudí, aby oslávili pol storočie pokroku v boji za rovnosť a toleranciu a zároveň upozornili, že v tomto smere sa musí ešte veľa urobiť. Informuje o tom agentúra AFP.

Vôbec prvý londýnsky pochod Gay Pride sa uskutočnil 1. júla 1972, päť rokov po tom, ako bola homosexualita v Británii dekriminalizovaná. Do pochodu sa vtedy zapojilo niekoľko stoviek ľudí, ktorí sa prešli od križovatky známej ako Hyde Park Corner na Trafalgarské námestie. O 50 rokov neskôr sa do pochodu zapojilo vyše 600 rôznych LGBTQ+ skupín, pričom sa očakávalo, že počet účastníkov by mohol prekročiť milión. Trasa pochodu, ktorý sa kvôli pandémii koronavírusu uskutočnil po dvojročnej prestávke, bola rovnaká ako v roku 1972.

Starosta Londýna Sadiq Khan pre novinárov uviedol, že sobotňajší pochod bol oslavou tejto komunity, jednoty a pokroku, no zároveň tiež pripomienkou potreby "otvoreného, inkluzívneho a tolerantného sveta". "Musíme si byť vedomí toho, že tejto komunite stále hrozí nebezpečenstvo spojené s diskrimináciou, zaujatosťou a násilím," uviedol Khan.

Galéria fotiek (2) Londýn si pripomenul 50. výročie prvého pochodu Gay Pride

Zdroj: SITA/James Manning/PA via AP

Do pochodu Gay Pride v Londýne sa v tomto rok zapojilo aj niekoľko Ukrajiniek, ktoré stáli pred davom s ukrajinskými vlajkami a v rukách držali plagáty s nápismi ako napríklad "Ďakujeme Británii", píše televízia Sky News.

Tohtoročný pochod bol spojený aj s varovaniami, aby sa na ňom nezúčastňovali ľudia s príznakmi typickými pre opičie kiahne. Mnoho prípadov nákazy týmto ochorením v Británii bolo totiž hlásených medzi homosexuálnymi alebo bisexuálnymi mužmi, píše AFP. Ľudskoprávna skupina Stonewall bojujúca za práva komunity LGBTQ+ však uviedla, že snahu zastaviť šírenie opičích kiahní, ktoré sa prenášajú predovšetkým blízkym fyzickým kontaktom, by mal mať každý človek bez ohľadu na sexuálnu orientáciu.